ศึก 2 ดราฟต์เบอร์ 1 "เวมบี" รีเทิร์นกด 40 แต้ม กลบรัศมี "แฟล็กก์"

วิคเตอร์ เวมบานยามา ซูเปอร์สตาร์ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส คืนสนามกด 40 แต้ม 15 รีบาวน์ด ถล่ม ดัลลัส มาเวอริกส์ นำโดย คูเปอร์ แฟล็กก์ นัมเบอร์วันดราฟต์ 2025 ขาดลอย 125-92 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามอเมริกัน แอร์ไลน์ส เซ็นเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม
แฟล็กก์ ผู้เล่นตัวจริงอายุน้อยสุดอันดับ 2 ลงเล่นตัวจริงเกมเปิดซีซัน รองจาก เลอบรอน เจมส์ หาสกอร์แรกไม่เจอกระทั่งการบุกชุดแรกของครึ่งหลัง จบเกมทำไป 10 แต้ม 10 รีบาวน์ด
แฟล็กก์ วัย 18 ปี จากมหาวิทยาลัยดุ๊ก มีปัญหาการปรับตัวกับความเร็วของเกมมากกว่า ดีแลน ฮาร์เปอร์ ตัวดราฟต์เบอร์ 2 ซึ่งลุกจากม้านั่งสำรองกลางตวอเตอร์ 1 เป็นจุดเริ่มต้นของการรันที่ทำให้ สเปอร์ส เล่นง่ายขึ้น สกอร์ 15 แต้ม และ สเตฟอน แคสเซิล รุกกี้แห่งปี 2025 บวกเพิ่ม 22 แต้ม
แอนโธนี เดวิส ฟอร์เวิร์ดความหวัง ดัลลัส แบกทีม 22 แต้ม 13 รีบาวน์ด ขณะที่ทีมกำลังรอคอย คายรี เออร์วิง การ์ดจ่าย ที่ยังอยู่ห่างเกมแรกของซีซันหลายเดือน หลังผ่าตัดเอ็นไขว้เข่า
เวมบานยามา ผู้สร้างสถิติคะแนนสูงสุดเฉพาะเกมเปิดซีซันของแฟรนไชส์ เหนือกว่าชัดเจนในการปะทะกันของ 2 ผู้เล่นดราฟต์อันดับ 1 ตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดย ดราฟต์เบอร์ 1 ปี 2023 ช่วยเกมรับอีก 3 บล็อก และดังค์สวยๆ หลายลูก รวม 2 เพลย์กินฟาวล์ เป็นเหตุให้ เดวิส กับ เดอเร็ค ไลฟ์ลี ที่ 2 ถูกเปลี่ยนมานั่งพักข้างสนาม
เวมบานยามา ส่วนสูง 7 ฟุต 4 นิ้ว ลงเล่นเกมฤดูกาลปกติครั้งแรก นับตั้งแต่ป่วยหลอดเลือดดำตรงไหล่ขวาอุดตัน จำเป็นต้องผ่าตัดและปิดฉากซีซันที่ 2 ของอาชีพแค่เดือนกุมภาพันธ์ 2025
ฟอร์เวิร์ดชาวฝรั่งเศส เป็นผู้เล่นคนสำคัญต่อการรัน 13-0 ท้ายครึ่งแรก หลัง ดีแลน ฮาร์เปอร์ ทำสกอร์ โดย รุกกี้ยอดเยี่ยมปี 2024 ปั๊มหลอกหนีการดับเบิล ทีม (รุม 2) กินฟาวล์ เดวิส แล้วรีเวิร์ส ดังค์ (ดังค์กลับหลัง) และจัมพ์ ชูต ขณะที่ เดวิส เสียฟาวล์บุคคลครั้งที่ 4
ผลบาสเกตบอล NBA ฤดูกาล 2025/26
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส แพ้ นิว ยอร์ก นิกส์ 111-119
บรูกลิน เน็ตส์ แพ้ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ 117-136
ไมอามี ฮีท แพ้ ออร์แลนโด แมจิก 121-125
โตรอนโต แร็พเตอร์ส ชนะ แอตแลนตา ฮอว์กส 138-118
ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ชนะ บอสตัน เซลติกส์ 117-116
ดีทรอยต์ พิสตันส์ แพ้ ขิคาโก บูลล์ส 111-115
นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ แพ้ เมมฟิส กริซซ์ลีส์ 122-128
วอชิงตัน วิซาร์ดส แพ้ มิลวอกี บัคส์ 120-133
แอลเอ คลิปเปอร์ส แพ้ ยูทาห์ แจซซ์ 108-129
ซาคราเมนโต คิงส์ แพ้ ฟีนิกซ์ ซันส์ 116-120
มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส ชนะ ปอร์ตแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส 118-114