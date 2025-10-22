7 สมัครเล่นหนุ่มไทยพร้อมลุย เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ฯ ที่ดูไบ

7 นักกอล์ฟหนุ่มสมัครเล่นไทยพร้อมลงชิงชัยศึก “เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ” ประชันทัพนักกอล์ฟชั้นนำของภูมิภาคที่สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ มาจลิส คอร์ส ในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจะเปิดฉากดวลรอบแรกวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคมนี้ โดยแชมป์จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันสองรายการเมเจอร์ เดอะ มาสเตอร์ส 2026 และ ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 154 ขณะที่รองแชมป์จะได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกไฟนัลควอลิฟายรายการ ดิ โอเพ่น ในปีเดียวกัน
สหพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก (เอพีจีซี) ร่วมกับ เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนท์ และ เดอะ อาร์แอนด์เอ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคมนี้ โดยมีนักกอล์ฟชั้นนำของภูมิภาคลงชิงชัย 120 คน จาก 41 ประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นนักกอล์ฟไทย 7 คน ได้แก่ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์, พงศภัค เหล่าภักดี, ธนวินท์ ลี, ปรินทร์ สารสมุทร, ชนชน โชคประจักษ์ชัด, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และ ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ ร่วมชิงสิทธิ์ไปเล่นสองรายการเมเจอร์อย่าง เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ในปีหน้า
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมเป็นรอบฝึกซ้อม โดยมีตัวแทนนักกอล์ฟผู้เข้าแข่งขันอย่าง พงศภัค เหล่าภักดี มืออันดับ 53 สมัครเล่นโลกของโลกจากประเทศไทย, แฮร์รี ทาคิส มือ 90 จากออสเตรเลีย, โจว จื่อฉิน มือ 132 โลกจากจีน, รินทาโร่ นากาโนะ มือ 136 โลกจากญี่ปุ่น ให้สัมภาษณ์ความพร้อมก่อนที่การแข่งขันจะเปิดฉากดวลรอบแรกในวันรุ่งขึ้น
โดยฟีฟ่า-พงศภัค นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแอริโซนา สเตท สหรัฐอเมริกา วัย 20 ปี ซึ่งเป็นผู้เล่นอันดับโลกดีสุดในรายการนี้ เผยถึงการลงแข่งขัน เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ เป็นครั้งที่ 4 ว่า “ผมรอรายการนี้มาตั้งแต่ต้นปี อยากมาแข่งทุกปี เพราะเป็นรายการใหญ่ที่ผู้ชนะจะได้ไปเล่นรายการเมเจอร์ และได้สร้างประวัติที่ดีให้กับตัวเอง ซ้อมเต็มที่และมีความมั่นใจมากกว่าทุกปี เพราะเป็นผู้ใหญ่และมีประสบการณ์มากขึ้น ผลงานสองเดือนที่ผ่านมาทำผลงานได้ดีติดท็อป 20 ของมหาวิทยาลัยทุกรายการ สำหรับสนามนี้ผมมาเล่นเป็นครั้งแรก สนามคล้ายกับที่แอริโซน่า อาจจะไม่ต้องปรับอะไรมาก แฟร์เวย์แคบนิดหน่อย ขึ้นอยู่กับลม ต้องไดร์ฟให้ดี รายการนี้มีผู้เล่นฝีมือดีมากมาย แม้แรงกิ้งโลกของผมจะดีสุดในครั้งนี้แต่ผมคิดว่านี่ก็เป็นแค่ตัวเลข ไม่ได้มองว่าตัวเองท็อปแต่อย่างใด แต่คิดว่าปีนี้ตัวเองมีประสบการณ์มากพอที่จะมีโอกาสชนะได้ และจะออกไปทำให้ดีที่สุด”
สำหรับกอล์ฟรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2009 โดยตลอด15 ครั้งที่ผ่านมา จีนครองแชมป์มากที่สุด 5 ครั้ง ตามด้วยออสเตรเลียและญี่ปุ่นชาติละ 4 ครั้ง ส่วนเกาหลีใต้ 2 ครั้ง ทั้งนี้การแข่งขันรอบแรก กลุ่มแรกเริ่มเวลา 06.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 09.45 น. ตามเวลาประเทศไทย