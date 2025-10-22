ธพส. เปิดศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ สู่เมืองสีเขียวกลางกรุง จัดมินิมาราธอน“วิ่งชมสวน” รายได้ทั้งหมดมอบมูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ

ธพส. โชว์ความสำเร็จพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สู่เมืองสีเขียวกว่า 47 ไร่ ชวนประชาชนทดลองใช้พื้นที่ และสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยกิจกรรมมินิมาราธอน “วิ่งชมสวน : GovComplex Green City Fun Run 2025” นัดหมาย 14 ธันวาคม 68 พร้อมเปลี่ยนทุกก้าวเป็นพลัง สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศ-จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์
ดร. ธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมมินิมาราธอน “วิ่งชมสวน : กอฟ คอมเพล็กซ์ กรีน ซิตี้ ฟัน รัน 2025” ในวันที่ 14 ธันวาคม 68 พร้อมเปลี่ยนทุกก้าวเป็นพลัง สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศ-จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ โค-วอล์คกิง สเปซ ชั้น 4 อาคาร C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ดร. ธีธัช สุขสะอาด กล่าวว่า “บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มีความภูมิใจอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนกว่า 47 ไร่ หรือรวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมดซึ่งมีมากถึง 138 ไร่ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเมืองสีเขียว (Green City) ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังเป็นเหมือน “โอเอซิส” ให้แก่คนทำงานและประชาชนทั่วไปได้ใช้พื้นที่สาธารณะแห่งนี้เป็นสถานที่นัดพบปะ ออกกำลังกาย หรือจัดกิจกรรมที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม
“ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่เพียงเป็นสถานที่ราชการ แต่เป็นเมืองสีเขียว และกำลังก้าวสู่การเป็นพื้นที่ชีวิตของคนเมืองให้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ที่ครบครันทั้งการทำงาน พักผ่อน และดูแลสุขภาพ เพราะถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ ของผู้ใช้งาน จึงมีความสะดวก ปลอดภัย ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ”ดร. ธีธัช กล่าว
ดร. ธีธัช กล่าวต่อไปอีกว่า การจัดกิจกรรมมินิมาราธอน วิ่งชมสวน : GovComplex Green City Fun Run 2025” ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 ถือเป็นการประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงพื้นที่สีเขียว และเมืองสีเขียว ที่อยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ที่พร้อมต้อนรับทุกคน เป็นมากกว่าสถานที่ทำงานของหน่วยงานรัฐ และประชาชนผู้มาติดต่อ แต่ DAD เปิดพื้นที่เป็นสาธารณะ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะใช้เพื่อออกกำลังกาย เป็นสถานที่พักผ่อน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งชมสวน จะได้สัมผัสกับเส้นทางสีเขียวที่มีทั้งสวนเกาะกลางถนน สวนลอยฟ้า และสวนขนาดใหญ่บนอุโมงค์ทางลอด แห่งใหม่และแห่งใหญ่ในย่าน ถนนแจ้งวัฒนะ ที่มีความร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพักผ่อน รวมทั้งกิจกรรมนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป เสริมสร้างความสามัคคีผ่านการออกกำลังกายร่วมกันแล้วที่สำคัญคือได้ทำการกุศลรวมกันในคราวเดียวกัน เพราะ DAD จะนำรายได้จากค่าสมัครและผู้สนับสนุนทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ DAD มุ่งหวังให้การจัดกิจกรรมมินิมาราธอน “วิ่งชมสวน” ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบของเมืองที่คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว”
สำหรับกิจกรรมมินิมาราธอน “วิ่งชมสวน : GovComplex Green City Fun Run 2025” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แบ่งประเภทกิจกรรมเป็น 3 ระยะ ได้แก่ FUN RUN ระยะทาง 2.5 กม. อัตราค่าสมัคร 200 บาท, ระยะทาง 5 กม. อัตราค่าสมัคร 300 บาท , ระยะทาง 10 กม. อัตราค่าสมัคร 500 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 พฤศจิกายน 2568 ที่ http://race.thai.run/govgreencityfunrun2025 กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทั้งสิ้น 2,000 คน โดย
ผู้ชนะเลิศทุกประเภท (Over all) ทั้งชายและหญิง ลำดับ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ส่วนประเภท ระยะทาง 2.5 กม. FUN RUN ไม่มีการแข่งขัน นอกจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมที่เข้าสู่เส้นชัยจะได้รับมอบเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึกอีกด้วย