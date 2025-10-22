"หรั่ง" ลั่น ไม่เคยแทรกแซง "อิชิอิ" ปลดเพราะแนวทางเลือกตัวผู้เล่นไม่ตรงกัน ย้ำฝ่ายเทคนิคไตร่ตรองดีแล้ว

"อ.หรั่ง" ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะคณะบริหารฝ่ายเทคนิค ยอมรับว่าการปลด มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น ผ่านการกลั่นกรอง และชั่งน้ำหนักมาเป็นอย่างดี พร้อมย้ำว่าไม่เคยแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใด
โดย ชาญวิทย์ ผลชีวิน ออกมาเผยผ่าน "กีฬาเดลินิวส์" ว่าการปลด มาซาทาดะ อิชิอิ ผ่านการคิด และประชุมกันอย่างถี่ถ้วนจากทีมงานฝ่ายเทคนิค รวมไปถึง "เดอะ ตุ๊ก" ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน มาแล้ว โดยฝ่ายเทคนิคกังวลถึงเรื่องการจัดตัว ถ้าหลังจากนี้ยังจัดตัว หรือเลือกตัวผู้เล่นแบบเดิมๆ แล้วผลงานออกมาไม่ดี สมาคมฯ ก็โดนด่าอยู่ดี
ส่วนเรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนั้น ตนก็เข้าใจหัวอกของแฟนบอลเป็นอย่างดี คาดเอาไว้อยู่แล้วว่าอาจจะรับกับสิ่งนี้ไม่ได้ แต่ย้ำว่าฝ่ายเทคนิคได้ชั่งน้ำหนักกับเรื่องการปลดในครั้งนี้มาอย่างถี่ถ้วน
"ฝ่ายเทคนิคได้ให้คำแนะนำต่างๆ กับ อิชิอิ ตามหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายเทคนิค กับ อิชิอิ เป็นไปด้วยดีเสมอมา ไม่เคยมีปัญหา และยืนยันว่าฝ่ายเทคนิคไม่เคยก้าวก่ายการทำงานของกุนซือรายนี้แต่อย่างใด" อ.หรั่ง กล่าว