นักกอล์ฟแถวหน้าร่วมโปรโมท เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ฯ ที่ดูไบ

ตัวแทนนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (จากซ้าย) รินทาโร่ นากาโนะ จากญี่ปุ่น, โจว จื่อฉิน จากจีน, แฮร์รี ทาคิส จากออสเตรเลีย และพงศภัค เหล่าภักดี จากประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การแข่งขัน เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก (เอพีจีซี) ร่วมกับ เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ และ เดอะ อาร์แอนด์เอ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 โดยปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคมนี้ ที่สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ มัจลิส คอร์ส นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันสองรายการเมเจอร์ เดอะ มาสเตอร์ส 2026 และ ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 154 ขณะที่รองแชมป์จะได้สิทธิ์ลงเล่นใน ดิ โอเพ่น ควอลิฟายอิง ซีรีส์ ส่วนผู้ที่จบอันดับ 1–3 จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน ดิ อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 131
รายการนี้มีนักกอล์ฟไทยลงชิงชัย 7 คน ประกอบด้วย พงศภัค เหล่าภักดี, รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์, ธนวินท์ ลี, ปรินทร์ สารสมุทร, ชนชน โชคประจักษ์ชัด, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ โดยมี โปรป้อมเพชร สารพุทธิ ทำหน้าที่โค้ชประจำทีม