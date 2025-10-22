ทีมพาราไทยสุดปัง! กวาด 20 เหรียญ จากศึกยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก และเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์เอเชีย

ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างน่าภาคภูมิใจ คว้าเหรียญรางวัลรวมมาได้ถึง 20 เหรียญ จากสองทัวร์นาเมนต์สำคัญคือ ศึกยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกที่อียิปต์ และเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์เอเชียที่จีน
ทีมยกน้ำหนักพาราไทย คว้ามาได้ทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง จากการแข่งขันที่ประเทศอียิปต์ โดยเป็นผลงานของจอมพลังรุ่นเก๋าใน รุ่น Legend (อายุ 45 ปีขึ้นไป) ทองสา มารศรี (รุ่นไม่เกิน 80 กก.) คว้า 2 เหรียญทอง (Best Lift: 187 กก. และ Total Lift: 544 กก.) และ พงศกร ชุมชัย (รุ่นไม่เกิน 65 กก.) คว้า 2 เหรียญทอง (Best Lift: 162 กก. และ Total Lift: 476 กก.) พร้อมทำลาย สถิติเอเชีย (Asia Record) ในรุ่น Legend ได้อีกด้วย
นักกีฬาพาราไทยรายอื่น ๆ ก็ทำผลงานได้น่าชื่นชมในการแข่งขัน รุ่น Elite แม้ไม่ได้รับเหรียญรางวัล แต่ก็ทำอันดับได้ดี โดย “แบม” กมลพรรณ กระราชเพชร ที่คว้าอันดับ 9 (Best Lift) และอันดับ 10 (Total Lift) ในรุ่นไม่เกิน 55 กก.
ด้านทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทย โชว์ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กัน กวาดมาได้ถึง 16 เหรียญ จากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีน ที่ผ่านมา โดยคว้า 1 เหรียญทอง จากประเภทชายคู่ คลาส MD14 โดย รุ่งโรจน์ ไทยนิยม จับคู่กับ พิสิษฐ์ หวังผลพัฒนศิริ นอกจากนี้ยังมีอีก 6 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง
ทั้งนี้ทัพพาราลิมปิกไทยกำลังเตรียมตัวช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนการแข่งขันมหกรรม อาเซียนพาราเกมส์ 2026 ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569