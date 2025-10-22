"โอเคซี" ฉลองรับแหวนแชมป์ "เอสจีเอ" ยิงโทษต่อเวลารอบ 2 ดับร็อคเก็ตส์

โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ ฉลองรับแหวนแชมป์ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เอาชนะ ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ อย่างดุเดือด 125-124 หลังต่อเวลา 2 ครั้ง ที่สนามเพย์คอม เซ็นเตอร์ วันพุธที่ 21 ตุลาคม ตามเวลาไทย
โอกลาโฮมา ซิตี เอาชนะ อินเดียนา เพเซอร์ส รอบชิงชนะเลิศ ฤดูกาล 2024/25 คว้าแชมป์ NBA ครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายแฟรนไชส์จากเมืองซีแอตเทิล ปี 2008 โดยทำสถิติชนะ 68 แพ้ 14 ช่วงเรกูลาร์ ซีซัน ส่งผลให้ได้สิทธิ์โฮมคอร์ต แอดแวนเทจ ตลอดเพลย์ออฟ
เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ปี 2025 เป็นผู้รับแหวนคนสุดท้าย ท่ามกลางเสียงเชียร์ "M-V-P" ของแฟนๆ ตั้งแต่ยืนอยู่ตรงอุโมงค์และก้าวลงสนาม
แหวนแชมป์ 2025 ออกแบบโดย "จอสเทนส์ (Jostens)" ทำด้วยทองคำ 14 กะรัต กับอัญมณีเจียระไนด้วยมือมากกว่า 800 ชิ้น
ด้านผลการแข่งขัน กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ การ์ดชาวแคนาดา ส่อง 2 ลูกโทษ แซงนำ 125-124 เหลือเวลา 2.3 วินาทีของการต่อเวลาครั้งที่ 2 หลังสกอร์เพียง 5 แต้ม เฉพาะครึ่งแรก แต่จบเกมเหมา 35 แต้ม
เช็ต โฮล์มเกรน ฟอร์เวิร์ด ธันเดอร์ ส่องอีก 28 แต้ม 7 รีบาวน์ด แต่โดนฟาวล์ เอาท์ ช่วงท้ายของการต่อเวลาครั้งที่ 1
เควิน ดูแรนท์ ฟอร์เวิร์ดป้ายแดง ร็อคเก็ตส์ ทำฟาวล์ "เอสจีเอ" ขณะ ร็อคเก็ตส์ ขึ้นนำ 124-123 เป็นเหตุให้แฟนๆ "โอเคซี" ส่งเสียงเชียร์กระหึ่้ม หลัง ดูแรนท์ อดีตซูเปอร์สตาร์ของทีม ถูกไล่ออกข้อหาฟาวล์บุคคลครบ 6 ครั้ง สกอร์ 23 แต้ม 9 รีบาวน์ด
เกมนี้ ธันเดอร์ รอดพ้นความปราชัยคาบ้าน โดย กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ จัมพ์ชูตระยะ 15 ฟุต ตีเสมอ 104-104 เหลือเวลาประมาณ 2 วินาทีของควอเตอร์ 4 ขณะที่ ฮุสตัน แชมป์ NBA 2 สมัย ต่อลมหายใจ อัลเพเรน เซงกุน เซ็นเตอร์ชาวตุรกี ดังค์ซ้ำลูกยิงของตัวเอง ตีเสมอ 115-115 เหลือ 8.8 วินาทีของการต่อเวลาครั้งที่ 1
เซงกุน เป็นผู้เล่นโดดเด่นสุดของ ฮุสตัน กดไป 39 แต้ม 11 รีบาวน์ด
This is it. The @okcthunder’s first NBA Championship Ring.
See it up-close on our new professional championship pages: @TheChampionsCo pic.twitter.com/5NOytJXNs6— Jostens (@Jostens) October 21, 2025