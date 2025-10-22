2 ซุปตาร์แข้งเทพ “ซารีฟ สายนุ้ย - เอฟเวอร์ตัน กอนซัลเวส” ร่วม เปิด Jetts Fitness สาขา 54

“ซารีฟ สายนุ้ย” ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทีมสโมสร แบงค็อก ยูไนเต็ด แท็คทีม “เอฟเวอร์ตัน กอนซัลเวส ซาตูร์นิโน“ ร่วมงานเปิดตัว Jetts Fitness สาขา 54 ที่พร้อมประกาศเป็นศูนย์ฝึก HYROX อย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัว Les Mills Yoga ครั้งแรกในไทย
โดย Jetts Fitness ฟิตเนส 24 ชั่วโมงอันดับ 1 ของประเทศไทย ยังคงเดินหน้าขยายสาขา อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดคลับใหม่ที่ Future City รังสิต นับเป็นสาขาที่ 54 ของ Jetts Fitness ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการออกกำลังกายของคนไทยให้สอดคล้องกับระดับสากล
มร. ไมค์ แลมบ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Jetts Fitness ภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “การเปิดคลับที่ 54 ที่ Future City รังสิต ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ด้วยศักยภาพของทำเลที่ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มั่นใจว่านี่คือ พื้นที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง และการเปิดคลับใหม่ในครั้งนี้ ก็ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสาขา แต่ยังเป็นการยืนยันเป้าหมายของ Jetts Fitness ในการเป็นฟิตเนสแบรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เรามุ่งมั่นพัฒนาทั้งเครื่องเล่น คุณภาพด้านบริการ ความสะอาดของพื้นที่ รวมถึงการนำเสนอกิจกรรมใหม่ๆ ให้กับสมาชิก โดยตั้งเป้าเปิดครบ 70 สาขาภายในปี 2569 และขยายสู่ 100 สาขาทั่วประเทศ ในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการออกกำลังกายคุณภาพมาตรฐานสากลได้ทุกที่ ทุกเวลา”
ด้าน นักแตะคนดัง “ซารีฟ สายนุ้ย” กล่าวถึงความสำคัญของการออกกำลังกายว่าสำคัญมากในความเป็นมืออาชีพ “นอกจากทักษะการเล่นที่ดีของนักฟุตบอลทุกคนแล้ว พื้นฐานที่ดี ต้องมาจากความแข็งแรงของร่างกายด้วย กีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาที่นักเตะ ต้องมีความแข็งแรงสูง เพราะฉะนั้น การเตรียมร่างกายให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา คือ มืออาชีพทุกคน”
ซึ่ง เอฟเวอร์ตัน กอนซัลเวส ซาตูร์นิโน ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบค ทีมสโมสร แบงค็อก ยูไนเต็ด ก็ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเป็นอย่างมากเช่นกัน โดยกล่าวว่า “ผมให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากๆ นอกจากการได้เล่นฟุตบอลในสนาม ผมต้องมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตัวเอง การได้ออกกำลังกายในยิม กับเครื่องเล่นและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน จะทำให้ผมได้พัฒนากล้ามเนื้อ และมีร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น พร้อมสำหรับทุกแมชในการแข่งด้วยครับ”
การเปิดสาขา Future City รังสิต ไม่เพียงเพิ่มพื้นที่การออกกำลังกายคุณภาพให้กับคนกรุงเทพฯ และปทุมธานี แต่ยังเป็นการยืนยันว่า Jetts Fitness คือผู้นำด้านสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างแท้จริงในประเทศไทยอีกด้วย