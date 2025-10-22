ทัวร์ลง "ปิยะพงษ์" ยับ หลังข่าวปลด "อิชิอิ" ไล่ให้ไปเรียนโค้ชมาคุมทีมเอง

ควันหลงหลังสมาคมฟุตบอล ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่น สร้างความมึนงงให้กับแฟนๆ
นอกจากสมาคมที่โดนด่าเละแล้ว อีกคนก็โดนทัวร์ลงหนักคงหนีไม่พ้น "เดอะ ตุ๊ก" ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ในฐานะสภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และถูกมองว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้
แฟนบอลแห่เข้าไปคอมเมนท์ในโพสต์ต่างๆของเดอะตุ๊ก
“อยู่เป็นตำนานอยู่แล้ว มาแทรกแซงทำไม”
“สภาพทีมชาติไทยติดพวกแทรกแซงแถมยังไม่กล้ามาตอบว่าปลดเรื่องอะไรทั้งที่อันดับดี”
“เก่งนักก็ไปคุมทีมเองเลย ลืมไปไม่มี license”
“ผมชอบท่านในฐานะตำนาน แต่ผิดหวังที่ท่านมาเป็นทีมเทคนิค และแทรกแซงการทำงานของโค้ช”
นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ในโพสต์ยังมีแฟนบอลเข้ามาตำหนิอดีตกองหน้าทีมชาติไทยชนิดที่เรียกว่าไม่เผาผีก็ได้