ทัพสมัครเล่นจาก 41 ประเทศตบเท้าสู้ศึก เอเชีย-แปซิฟิกฯ ที่ดูไบ

ทัพนักกอล์ฟสมัครเล่นชาย 120 คน จาก 41 ประเทศ ตบเท้าสู้ศึก “เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ มัจลิส คอร์ส ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจะเปิดฉากดวลวงสวิงรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคมนี้ โดยมีนักกอล์ฟชาวไทยลงชิงชัย 7 คน
สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก (เอพีจีซี) ร่วมกับ เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ และ เดอะ อาร์แอนด์เอ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 โดยปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคมนี้ ที่สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ มัจลิส คอร์ส นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันสองรายการเมเจอร์ เดอะ มาสเตอร์ส 2026 และ ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 154 ขณะที่รองแชมป์จะได้สิทธิ์ลงเล่นใน ดิ โอเพ่น ควอลิฟายอิง ซีรีส์ ส่วนผู้ที่จบอันดับ 1–3 จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน ดิ อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 131
โดยปีนี้มีนักกอล์ฟไทยลงชิงชัยในครั้งนี้รวม 7 คน ประกอบด้วย รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์, พงศภัค เหล่าภักดี, ธนวินท์ ลี, ปรินทร์ สารสมุทร, ชนชน โชคประจักษ์ชัด, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ ซึ่งล่าสุดสี่หนุ่มอย่าง อจลวิชญ์, ธนวินท์, ปรินทร์ และ ลพัษภล ได้ออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังนครดูไบเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี โปรป้อมเพชร สารพุทธิ ทำหน้าที่โค้ชประจำทีม
สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นแถวหน้าของโลกที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้มีทั้ง ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี มืออันดับ 53 สมัครเล่นโลกในขณะนี้ ส่วนทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ อยู่อันดับ102 นอกจากนี้ยังมี แฮร์รี่ ทาคิส มือ 90 ของโลกจากออสเตรเลีย,
เจฟฟรี่ เชน อันดับ 113 โลกจากฮ่องกง และ โจว จื่อฉิน รองแชมป์ปีที่แล้วจากจีน มือ103 ของโลก
ทั้งนี้กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2009 โดยนักกอล์ฟจากประเทศจีนครองแชมป์มากที่สุด 5 สมัย ตามด้วยออสเตรเลียและญี่ปุ่นชาติละ 4 สมัย และเกาหลีใต้ 2 สมัย โดยปีนี้เป็นการกลับมาจัดแข่งขันที่ดูไบเป็นครั้งที่สองหลังจากที่เคยจัดการแข่งขันมาแล้วเมื่อปี 2021