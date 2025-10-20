"ดูแรนท์" ต่อสัญญา 2 ปี ทุบสถิติ "เลอบรอน" ค่าจ้างรวมสูงสุด

เควิน ดูแรนท์ ซูเปอร์สตาร์แห่งศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ขยายสัญญากับ ฮูสตัน ร็อคเก็ตส์ 2 ปี 90 ล้านเหรียญสหรัฐ (มากกว่า 2,940 ล้านบาท) บวก เพลเยอร์ อ็อปชัน ฤดูกาล 2027/28
"เคดี" มีสิทธิ์ได้รับการขยายสัญญาเต็มมูลค่า 2 ปี 120 ล้านเหรียญ (มากกว่า 3,920 ล้านบาท) แต่เข้าใจว่าการถูกเทรดไป ร็อคเก็ตส์ ส่งผลให้ต้องเสียสละเงินก้อนหนึ่งตามสัญญาฉบับใหม่ราว 30 ล้านเหรียญ (มากกว่า 980 ล้านบาท) ดังนั้นทั้ง 2 ฝ่ายสามารถร่วมงานกันระยะยาว และสร้างความยืดหยุ่นแก่แฟรนไชส์สำหรับเสริมทีม
ฟอร์เวิร์ดวัย 37 ปี กลายเป็นเจ้าของสถิติค่าจ้างรวมสูงสุดตลอดอาชีพของ NBA 598.2 ล้านเหรียญ (ประมาณ 19,600 ล้านบาท) ตามสัญญาปัจจุบันกับรายได้ในอนาคต แซง เลอบรอน เจมส์ ของ แอลเอ เลเกอร์ส 583.9 ล้านเหรียญ (ราว 19,100 ล้านบาท)
โดยซีซันนี้ ดูแรนท์ ได้รับค่าจ้าง 54.7 ล้านเหรียญ (ราว 1,800 ล้านบาท) และรวมสัญญาทั้งหมด 3 ปี คิดเป็นมูลค่า 144.7 ล้านเหรียญ (มากกว่า 4,730 ล้านบาท)
ฮุสตัน แชมป์ NBA 2 สมัย คว้า ดูแรนท์ ตามข้อตกลงการเทรดครั้งประวัติศาสตร์ของลีก เชื่อมโยงกับทีมมากสุด 7 ทีม รวมเงื่อนไขปล่อย เจเลน กรีน, ดิลลอน บรูกส์, เคแมน มาลูอาช ตัวดราฟต์อันดับ 10, ราเชียร์ เฟลมิง ตัวดราฟต์รอบ 2 และ โคบี เบรีย ไป ฟีนิกซ์ ซันส์
การเทรด ดูแรนท์ ยกระดับ ร็อคเก็ตส์ ทีมวางอันดับ 2 สายตะวันตก ฤดูกาลที่แล้ว กลายเป็นเต็งแชมป์ โดยผนึกกำลังผู้เล่นวัยหนุ่มอย่าง อัลเพเรน เซงกุน และ อเมน ธอมป์สัน