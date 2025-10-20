กรมพลศึกษาจับมือ6เครือข่ายเตรียมจัดฟุตบอลชาลิตี้สนับสนันแนวหน้าชายแดน

กรมพลศึกษา ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง 6 หน่วยงาน เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ “ชาลิตี้ พรีเมียร์ลีก 68”
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน และปลูกฝังจิตสำนึกด้านมนุษยธรรมและจิตอาสาแก่ผู้เข้าร่วมทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการสื่อสารและถ่ายทอดพลังบวกจากนโยบายระดับสูง สู่การปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่
ผ่านกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการ และเปิดโอกาสให้ทุกทีมได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งร่วมกันเสียสละ หรือส่งกำลังใจ เพื่อให้เกิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ “ชาลิตี้ พรีเมียร์ลีก 68” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 22.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ มีทีมฟุตบอลอาวุโส ที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 ทีม ได้แก่ ทีมอาวุโสกรมพลศึกษา, ทีมอาวุโสทหารอากาศ, ทีมกรมสรรพสามิต, ทีม ฒ ผู้เฒ่า / ทีมสิงห์อาภา และทีมอาวุโสตำรวจตระเวนชายแดน โดยทั้ง 6 ทีมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดกิจกรรม และส่งนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสของแต่ละทีมอายุ 45 ปีขึ้นไป เข้าร่วมการแข่งขัน
ทั้งนี้ รายได้จากการแข่งขันฯ จะนำไปจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้แก่ทหาร/ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ปกป้องผืนแผ่นดินไทยที่อยู่ในแนวหน้า เพื่อส่งกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของผู้ที่เสียสละให้กับประเทศไทย