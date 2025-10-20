"เวอร์สแตพเพน" ซิ่งม้วนเดียวจบที่เท็กซัส ปลุกความหวังลุ้นแชมป์โลก

แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน นักซิ่ง เรด บูลล์ สร้างความกดดันแก่ แม็คลาเรน หลังคว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน รายการ ยูเอส กรังปรีซ์ ที่สนามเซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (19 ต.ค.)
ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนระอุ เวอร์สแตพเพน แชมป์โลก 4 สมัย ขึ้นนำตั้งแต่ออกจาก โพล โพซิชัน กระทั่งผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เวลารวมเร็วกว่า แลนโด นอร์ริส จาก แม็คลาเรน 7.959 วินาที และ ชาร์ลส เลอแคลร์ จาก เฟอร์รารี จบอันดับ 3
ด้าน ออสการ์ ปิแอสตรี คู่หูชาวออสเตรเลียของ นอร์ริส เข้าเส้นชัยอันดับ 5 เก็บเพิ่ม 10 แต้ม รวมมี 346 แต้ม
เวอร์สแตพเพน ฉลองแชมป์สมัย 4 ที่รัฐเท็กซัส, สมัย 7 เฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, เรซที่ 5 ของฤดูกาล 2025 และ 68 ตลอดอาชีพ
ขณะเดียวกัน นักขับชาวดัตช์ ยังลดช่องว่างคะแนนสะสมจากตามหลัง ปิแอสตรี 104 แต้ม เหลือ 40 แต้ม โดยมีโปรแกรมแข่งขัน 5 สนาม
ส่วน อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักซิ่งหนึ่งเดียวของไทยสังกัด วิลเลียมส์ จบเรซอันดับ 14 คะแนนสะสม 73 แต้ม เท่าเดิม รั้งอันดับ 8 ของตารางนักขับ