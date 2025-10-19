เป้าบินสกีตหญิงชิงซีเกมส์รอบ 18 ปี “วอร์ม-อิศราภา” มุ่งมั่นเต็มร้อยล่าความสำเร็จ

“วอร์ม” อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข นักยิงเป้าบินสาวไทย ดีกรีอันดับ 4 โอลิมปิก โตเกียว 2020 มุ่งมั่นเต็มร้อย หวังสร้างผลงานในการแข่งขันเป้าบิน ประเภทสกีตหญิง ศึกซีเกมส์ 2025 หนึ่งในอีเวนต์ไฮไลท์ ที่ถูกบรรจุให้กลับมาชิงชัยในซีเกมส์อีกครั้งรอบ 18 ปี
“วอร์ม” อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข นักกีฬายิงเป้าบินหญิงทีมชาติไทย ดีกรีอันดับ 4 ประเภทสกีตหญิง มหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลงแข่งขันยิงเป้าบิน ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ว่า ช่วงที่ผ่านมาตนเองฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ โดยพัฒนาทั้งทักษะ ร่างกายและจิตใจ ซึ่งต้องขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ นักจิตวิทยาการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการกีฬา ขณะเดียวกันกีฬายิงเป้าบิน ก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในเรื่องอุปกรณ์การฝึกซ้อมทั้งกระสุนและเป้าซ้อม จาก กกท. อีกด้วย
อิศราภา กล่าวต่อว่า ในโปรแกรมการฝึกซ้อม มีฝึกซ้อมทั้งที่กรุงเทพฯ ภายใน กกท. หัวหมาก และที่สนามยิงปืนและยิงเป้าบินโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริง โดยปลายเดือนตุลาคมนี้ ตนมีโปรแกรมลงแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน 2025 ซึ่งถือเป็นการแข่งขันปรีซีเกมส์ที่จะเตรียมความพร้อมไปในตัว หากถามว่าเวลานี้พร้อมแค่ไหนแล้ว สำหรับตนบอกได้ว่าตอนนี้พร้อมมาก และพร้อมสำหรับซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แล้วด้วย
“ซีเกมส์ครั้งนี้ ถือเป็นซีเกมส์ครั้งแรกของวอร์ม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในซีเกมส์ไม่ค่อยมีจัดแข่งประเภทสกีตหญิง จะมีแต่ประเภทสกีตชายและประเภทแทร็ปมากกว่า ครั้งนี้มีจัดแข่งขันสกีตหญิง ถือว่าเป็นโอกาสดีมาก เพราะเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี ที่ซีเกมส์กลับมาบรรจุชิงเหรียญทอง นับตั้งแต่มีชิงชัยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 24 เมื่อปี 2007 ที่จังหวัดนครราชสีมา ตอนนั้นวอร์ม มีโอกาสได้เข้าไปชมด้วย จำได้ว่าบรรยากาศการแข่งขันน่าตื่นเต้นมาก และจากตอนนั้นในฐานะคนดูมาจนถึงตอนนี้ที่เป็นนักกีฬาก็ยังแอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน แต่จะไม่กดดันตัวเองและจะตั้งใจจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด วอร์มขอกำลังใจจากแฟนกีฬาด้วย” อิศราภา กล่าว
สำหรับ อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข ถือเป็นนักกีฬายิงเป้าบินกำลังสำคัญของทีมชาติไทย ผลงานโดดเด่น คือ การคว้าอันดับ 4 ยิงเป้าบินประเภทสกีตหญิง มหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 เกือบสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมส์ได้สำเร็จ นอกจากนี้เธอยังคว้ารองแชมป์เอเชีย 2016 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคว้าแชมป์นานาชาติ รายการ ซีซ่า ชู้ตติ้ง แชมเปี้ยนชิพ 2023 ที่ไต้หวัน