"นายกฯยศไกร"ตัวแทนเอเชียร่วมเป็นกก.บริหารสมาพันธ์ฯโลก

ตามที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ สมาพันธ์กีฬาเบสบอลซอฟท์บอลโลก ครั้งที่ 6 ในชื่องานว่า "6 th World Baseball Softball Confedderation Congress" ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2568 ที่ โรงแรม โฟวิงค์ กรุงเทพฯ โดยมีชาติสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 350 คนจาก 146 ประเทศจากทั่วโลก
สำหรับการประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ผศ. พิมล ศรีวิกรณ์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมี นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เข้าร่วม จากนั้นเข้าสู่การประชุม ซึ่งมี มิสเตอร์ ริคาโด แฟรคคารี่ ประธาน สมาพันธ์เบสบอลซอฟท์โลก เป็นประธาน
การประชุมสามัญนี้จะถูกจัดขึ้น ทุกๆ 2 ปี เวียนไปตามประเทศสมาชิกทั่วโลก โดยปีนี้สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว ประสบผลสำเร็จได้อย่างลุล่วง ตามนโยบาย ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างดี
ส่วนประเด็นสำคัญในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ คือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารแต่ละภาคพื้นทวีป รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์โลก ซึ่งนายยศไกร เพียรพาณิชย์พร นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิกฯเลือกให้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาพันธ์โลก ในฐานะตัวแทนทวีปเอเซีย (Softball Asia continental representative) ด้วย
นายยศไกร เพียรพาณิชย์พร นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญของสมาพันธ์กีฬา เบสบอลซอฟบอลนานาชาติ ครั้งนี้ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมกว่า 350 คน ได้รับคำชมเชยจากสมาชิก ว่าประเทศไทยจัดงานได้อบอุ่น สร้างความสามัคคีในหมู่ประเทศสมาชิกได้เป็นอย่างดี นอกจากการประชุมแล้ว สมาชิกส่วนใหญ่จะมาพร้อมครอบครัว และอยู่ท่องเที่ยวในบ้านเราประมาณ 1 สัปดาห์ เชื่อว่าจะได้ท่องเที่ยวและรับรู้วัฒนธรรมไทย ไปในตัวด้วย
"จากความสำเร็จในการจัดการประชุมใหญ่ของ สมาพันธ์กีฬาเบสบอลซอฟท์บอลโลกในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้คณะกรรมการบริหารและสมาชิกทุกประเทศเห็นในศักยภาพของสมาคมกีฬาซอฟท์บอลไทย รวมถึงประเทศไทยซึ่งในอนาคตอาจจะได้รับโอกาสในการจัดการแข่งขันนานาชาติและระดับโลก ซึ่งจะกระตุ้นให้กีฬาซอฟท์บอลและนักกีฬาไทยมีการพัฒนาไปสู่ระดับต้นๆของเอเชียและระดับโลกด้วยเช่นกัน" นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลไทย กล่าว