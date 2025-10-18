“สาริศ” นำต่อรอบสาม ลุ้นแชมป์ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น

สาริศ สุวรรณรัตน์ โชว์ฟอร์มดีต่อเนื่อง เก็บอีก 4 อันเดอร์พาร์ 66 รักษาตำแหน่งผู้นำต่อด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 194 หลังจบรอบสามกอล์ฟ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี เบรด แรนกิน นักกอล์ฟจากออสเตรเลีย ตามสองสโตรค เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) และ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม), ไอเอ็มจี และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 14 ของตารางเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 6,713 หลา พาร์ 70 มีนักกอล์ฟชาวไทยผ่านเข้ารอบ 14 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท
รอบที่สามของการแข่งขันปรากฎว่า โปรเซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ ผู้นำรอบสอง รักษาฟอร์มเหนียวหวดอีก 4 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 5 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว รวมสามวันมี 16 อันเดอร์พาร์ 194 รักษาตำแหน่งผู้นำเข้าสู่รอบสุดท้าย โดยมี เบรด แรนกิน โปรชาวออสเตรเลียน เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 64 ขยับขึ้นมารั้งอันดับสอง ด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 196
สาริศ สุวรรณรัตน์ ซึ่งกำลังตามล่าแชมป์แชมป์เอเชียน ทัวร์ รายการที่สามให้กับตัวเอง เผยว่า “วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ตีดีเหมือนเดิม แม้จะไม่มีเบอร์ดี้เยอะกับอีเกิ้ลเหมือนเมื่อวาน แต่ทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการ ก็ยังมีบางช็อตที่ชิพไปได้ดีแค่ไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ วันนี้รู้สึกว่ากรีนแข็งขึ้นและเร็วขึ้น พรุ่งนี้ผมก็ต้องไปปรับนิดหน่อย รู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่หลุมแรกเพราะไม่ได้ตีกอล์ฟดีมานานแล้ว เพิ่งกลับมาตีดีก็เลยอยากทำให้ได้ดี ดีที่สามารถเก็บความตื่นเต้นและทำออกมาได้ดี ผมเป็นคนที่มองลีดเดอร์บอร์ดตลอดแต่ไม่ค่อยสนใจว่าจะนำกี่แต้ม แค่อยากทำให้ได้ดี มีและโฟกัสกับเกมตัวเอง พรุ่งนี้ก็จะพยานามทำให้ดีที่สุด ไม่รู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อาจจะมีคนตี 10-15 อันเดอร์เข้ามา เราแค่ต้องทำเต็มที่ ไม่ว่าจะผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องตามนั้น จะไม่เปลี่ยนแผน”
ทางด้านศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ ผู้เล่นดาวรุ่งที่เพิ่งคว้าแชมป์เอดีทีทัวร์ที่เวียดนามเมื่อวันอาทิตย์ ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 66 รวมสามวันมี 10 อันเดอร์พาร์ 200 อยู่อันดับ 8 ร่วม โดยมี สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 4 รายการ เร่งเครื่องหวดวันเดียว 7 อันเดอร์พาร์ 63 ตามมาในกลุ่มอันดับ 14 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 201
ส่วนนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่นทำสกอร์ดังนี้ ภมิ ศักดิ์แสนศิลป์ หวดอีก 5 อันเดอร์พาร์ 65 สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 203 อันดับ 21 ร่วม, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ อดีตแชมป์ปี 2016 เก็บ 3 อันเดอร์พาร์ 67 รวมสามวัน 6 อันเดอร์พาร์ 204 เท่ากับ กัญจน์ เจริญกุล รองแชมป์ปีที่แล้วที่ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 70 อยู่ในกลุ่มอันดับ 25 ร่วม ขณะที่ รฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์ปีที่แล้ว ทำ 1 อันเดอร์พาร์ 69 ตามมาที่อันดับ 31 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 205