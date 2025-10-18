xs
จุฬา ล้างตา มหิดล ,ธรรมศาสตร์ ชนเจ้าภาพ เกษตรศาตร์ ศึกฟุตบอล MIKASA UNIVERSITY CUP 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อบ่ายวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการจัดงานแถลงข่าวและพิธีจับสลากประกบคู่การแข่งขัน “MIKASA UNIVERSITY CUP 2025” โดยมี สุรชัย สาธิตะกร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ”โค้ชโย่ง“ วรวุธ ศรีมะฆะ ประธานจัดการแข่งขัน และ รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งตัวแทนของทีมที่เข้าร่วมการแข่งและสื่อมวลชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

การแข่งขัน “MIKASA UNIVERSITY CUP 2025” เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่ทาง MIKASA จัดขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยมี 4 ทีมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในปีนี้รับบทเป็นเจ้าภาพเป็นปีที่2 ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล แชมป์เก่าจากปีที่แล้ว ร่วมแข่งขันในรายการนี้

สำหรับผลการจับสลากประกบคู่การแข่งขัน MIKASA UNIVERSITY CUP 2025 มีดังนี้

คู่ที่1
มหาวิทยาลัยมหิดล พบกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 15:30น. ซึ่งถือเป็นการโคจรมาเจอกันของคู่ชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้ว

คู่ที่2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 18:30น. โดยทั้งสองคู่จะทำการแข่งขันในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568

ส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศและชิงอันดับ3 จะแข่งขันกันในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568

สำหรับฟุตบอล “MIKASA UNIVERSITY CUP 2025” จะแข่งขันกันที่สนาม อินทรีจันทรสถิตย์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตลอดทัวร์นาเม้นท์ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดครบทุกคู่ ทาง True ID และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่
Facebook : Mikasa Football Cup
Youtube : MIKASA CHAMPION CUP










