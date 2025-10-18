ศึกดวลพิคเคิลบอลนานาชาติ ดารา-เซเลป ไทยร่วมชิงชัย

นักกีฬา 15 ชาติ ร่วมแข่งขัน ไทยแลนด์ พิคเคิลบอล แชมเปียนชิพ ครั้งแรก ในประเทศไทย ขณะที่เกมการประลอง ประเภทหญิงคู่ ทยา ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่า กทม.จับคู่ "แหม่ม"แคทรียา แมคอินทอช อดีตนางเอกชื่อดัง ร่วมประลองด้วย โดย “บอสทยา” ผู้จัดฯหวังจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
นางทยา ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันพิคเคิลบอลนานาชาติ รายการ เอ็มแลบ ไทยแลนด์ พิคเคิลบอล แชมเปียนชิพ 2025 “MLAB THAILAND PICKLEBALL CHAMPIONSHIP 2025 เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2568 ที่Rugby School International ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สำหรับ ไทยแลนด์ พิคเคิลบอล แชมเปียนชิพ 2025 จัดขึ้นภายใต้กติกาสากลระดับโลก (WPC) และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมีนักกีฬาจากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ไทย ,สิงคโปร์, ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ไต้หวัน อินเดีย ฟิลิปปินส์ ลาว และอินโดนีเซียและมีรายการแข่งขันกว่า 800 รายการ ครอบคลุมทุกประเภท ตั้งแต่ ชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม หญิงเดี่ยว และชายเดี่ยว แบ่งรุ่นตามช่วงอายุได้แก่ 19+, 35+, 50+, และ 60+ รวมถึงการแบ่งระดับทักษะ ออกเป็น 3 ระดับ คือ Open, Advanced และ Intermediate เพื่อให้นักกีฬาทุกระดับได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 600,000 บาท
นางทยา ทีปสุวรรณ เปิดวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ ว่าเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาพิคเกิลบอลในประเทศ และเป็นโอกาสที่จะได้สร้างการรับรู้กีฬาพิคเกิลบอลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ยังได้การตอบรับจากนักกีฬาชาวไทย และชาวต่างชาติจากหลายประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในกีฬาพิคเกิลบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ไม่จํากัดอายุ ที่สําคัญแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาพิคเกิลบอลในภูมิภาคเอเชีย
อย่างไรก็ตาม พิคเกิลบอล ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณารองรับจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อจด “พิคเกิลบอล” เป็นชนิดกีฬา เพราะปัจจุบันพิคเกิลบอล มีผู้นิยมเล่นจํานวนมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อ กกท. ดําเนินการจด พิกเกิลบอลเป็นชนิดกีฬาเรียบร้อย จะมีการยื่นเรื่องเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมพิคเกิลบอลแห่งประเทศไทย ทันที
ขณะที่การแข่งขันคู่ที่น่าสนใจ ทยา ทีปสุวรรณ กับ แคทรียา แมคอินทอช อดีตนักแสดงชื่อดัง ร่วมลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 50+ ซึ่งแพ้ให้กับ โจแอนเน่ แอเรีย กับ นิโคล เควก 1-11 คะแนน และ “อั๋น”โอลิเวอร์ พูพาร์ต อดีตนักแสดงชาย ลงแข่งในประเภทชายคู่อายุ 35+ ที่จับคู่กับ ซัน มหาสุวีระชัย เอาชนะ ศรันย์ พัวรัตนภาณพ กับ เตชิสต์ กระแสโสม 11-6 คะแนน