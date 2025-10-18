เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น จัดกอล์ฟคลีนิคให้กับเยาวชน

กอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น จัดกิจกรรมกอล์ฟคลีนิคโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำกีฬากอล์ฟสู่ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพและเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น กิจกรรมครั้งนี้มี ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ อดีตแชมป์ปี 2016 และ แมทธิว เฉิง เจ้าของเหรียญทองแดงทีมเอเชียนเกมส์ 2023 จากฮ่องกง มาถ่ายทอดเทคนิคการเล่นกอล์ฟให้กับเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ณ สนามไดร์ฟ มาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา
สำหรับกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น เป็นการแข่งขันรายการที่ 14 ของตารางเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 6,713 หลา พาร์ 70 มีนักกอล์ฟ 144 คน ลงแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย 30 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท