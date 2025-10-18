xs
xsm
sm
md
lg

เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น จัดกอล์ฟคลีนิคให้กับเยาวชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น จัดกิจกรรมกอล์ฟคลีนิคโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำกีฬากอล์ฟสู่ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพและเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น กิจกรรมครั้งนี้มี ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ อดีตแชมป์ปี 2016 และ แมทธิว เฉิง เจ้าของเหรียญทองแดงทีมเอเชียนเกมส์ 2023 จากฮ่องกง มาถ่ายทอดเทคนิคการเล่นกอล์ฟให้กับเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ณ สนามไดร์ฟ มาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา

สำหรับกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น เป็นการแข่งขันรายการที่ 14 ของตารางเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 6,713 หลา พาร์ 70 มีนักกอล์ฟ 144 คน ลงแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย 30 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท

ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ

แมทธิว เฉิง จากฮ่องกง

เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น จัดกอล์ฟคลีนิคให้กับเยาวชน
ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ
แมทธิว เฉิง จากฮ่องกง
กำลังโหลดความคิดเห็น