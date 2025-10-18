"เต็งหนึ่ง" ชนะคะแนน "ทุน มิน ออง" นักชกเมียนมา คู่เอก ศึก ONE ลุมพินี 129

“เต็งหนึ่ง” ชกได้จะแจ้งกว่าในยกที่ 1 และยกที่ 2 แม้ยกที่ 3 จะเป็นฝ่ายตั้งรับ แต่ก็ยังดีพอที่จะเอาชนะคะแนนเหนือ “ทุน มิน ออง” ไปแบบสุดเดือด ในศึก ONE ลุมพินี 129
ศึก ONE ลุมพินี 129 เสิร์ฟความมันเต็มร้อย ถ่ายทอดสดไปยังแฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก โดยจอมบู๊ทั้ง 24 คน พร้อมใจกันโชว์ฝีมือสุดความสามารถบนสังเวียน เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอกของรายการ “เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์” มวยพลังแกร่ง วัย 33 ปี จากนครสวรรค์ ลดเวตวัดความสดของ “ทุน มิน ออง” คู่ชกอันตรายจากเมียนมา ที่อายุน้อยกว่าถึง 14 ปี ในกติกามวยไทย 165 ป.
เริ่มต้นยกแรก ทั้งคู่ไม่รอช้าเปิดหน้าแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดทันที “เต็งหนึ่ง” สับศอกซ้ายเฉือนหน้าผาก “ทุน มิน ออง” จนได้แผล จากนั้น “ทุน มิน ออง” เร่งเครื่องเต็มกำลังหวังพลิกสถานการณ์ แต่นักสู้เจ้าถิ่นอาศัยความอึดและหาจังหวะโต้กลับไม่มียอม ครบสามยก “เต็งหนึ่ง” ชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “ทุน มิน ออง” ไปแบบสุดมัน
ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “เฟอร์กัส สมิธ” กำปั้นไฟแรง วัย 19 ปี ดีกรีแชมป์ Road To ONE อังกฤษ ชิงแต้มแจ้งเกิดกับ “ซาห์ราน อัลเวซาบี” นักสู้อาวุธแน่น วัย 24 ปี จากเยเมน ในกติกามวยไทย 118 ป.
หลังเสียงระฆังยกแรกดังขึ้น “เฟอร์กัส” ออกมาสู้ด้วยความมุ่งมั่น ก่อนได้จังหวะปล่อยพายุหมัดเรียกนับ 8 ได้ก่อน แม้ “ซาห์ราน” จะฝืนยืนขึ้นมาสู้ต่อ แต่นักสู้จากแดนผู้ดีไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือ ปราดเข้าซ้ำชุดใหญ่จนอีกฝ่ายสิ้นฤทธิ์ลงไปกองคาพื้น ผู้ตัดสินบนเวทีจึงโบกมือยุติการแข่งขันทันที ส่งให้ “เฟอร์กัส” คว้าชัยน็อกเอาต์ในนาทีที่ 1.21 ของยกแรก พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท ในไฟต์เปิดตัวได้อย่างงดงาม
ตลอดการแข่งขันอันเข้มข้นในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักสู้หัวใจปิดเกม 4 ราย ได้แก่ “เฟอร์กัส สมิธ”, “เพชรชาคริต แกวินยิม”, “บราซิล เอกเมืองนนท์” และ “อายัด อัลบัด” ทำผลงานโดนใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าโบนัสอัดฉีดเข้ากระเป๋าคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท)
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 129
คู่เอก เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทุน มิน ออง (เมียนมา) (มวยไทย 165 ป.)
คู่รอง อายัด อัลบัด (อิรัก) ชนะน็อก เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง นาทีที่ 1:27 ของยกแรก (มวยไทย 126 ป.)
แหลมสิงห์ ส.เดชะพันธ์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ คาซาน ซาโลมอฟ (อุซเบกิสถาน) (มวยไทย 126 ป.)
บราซิล เอกเมืองนนท์ ชนะทีเคโอ ซูฟิอาน เมจดูบี (โมร็อกโก) นาทีที่ 0:28 ของยก 2 (มวยไทย 130 ป.)
สมานชัย ส.สมหมาย ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ตำนานไทย พีเค.เล็กเฟิสทร์เฮ้า (มวยไทย 122 ป.)
เพชรชาคริต แกวินยิม ชนะทีเคโอ ยอดอนุชา เอกปัตตานี นาทีที่ 2:43 ของยกแรก (มวยไทย 122 ป.)
เฟอร์กัส สมิธ (สหราชอาณาจักร) ชนะน็อก ซาห์ราน อัลเวซาบี (เยเมน) นาทีที่ 1:21 ของยกแรก (มวยไทย 118 ป.)
ฮัมซา ราชิด (โมร็อกโก) ชนะน็อก คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล นาทีที่ 0:47 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ยูเซฟ เฮมาติ (อิหร่าน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เคนัน เบย์รามอฟ (ตุรกี-อาเซอร์ไบจาน) (มวยไทย 160 ป.)
ฮาร์ เลง์ ออม (เมียนมา) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮารุยูกิ ทานิตสึ (ญี่ปุ่น) (มวยไทย 117 ป.)
อลาสแตร์ โวลเดอร์ส (ออสเตรเลีย) ชนะทีเคโอ อาซัดเบก เออร์คีนอฟ (อุซเบกิสถาน) นาทีที่ 0:14 ของยก 2 (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
อาลี อาฟรูก์ (อิหร่าน) ชนะทีเคโอ มาร์วิน กีรานเต (ฟิลิปปินส์) นาทีที่ 2:40 ของยก 3 (MMA 128 ป.)