“สาริศ” เร่งเครื่องแซงขึ้นนำเดี่ยว เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น รอบสอง

สาริศ สุวรรณรัตน์ ปิดสวยด้วยอีเกิ้ลในหลุมสุดท้าย จบรอบสองได้อีก 7 อันเดอร์พาร์ 63 แซงขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 128 หลังผ่านครึ่งทางกอล์ฟ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี หยี หวู่เชง โปรกอล์ฟชาวจีน ตามสามสโตรค เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) และ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม), ไอเอ็มจี และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 14 ของตารางเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 6,713 หลา พาร์ 70 มีนักกอล์ฟ 144 คน ลงแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย 30 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท
ผ่านครึ่งทางของแข่งขันปรากฎว่า โปรเซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ ซึ่งออกสตาร์ทรอบสองด้วยสกอร์ตามผู้นำสองสโตรค เปิดเกมบุกทำ 7 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ ก่อนปิดวันได้สวยด้วยอีเกิ้ลที่หลุม 18 พาร์ 5 แซงขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 128 โดยมี หยี หวู่เชง นักกอล์ฟวัย 24 ปีจากจีน ซึ่งปัจจุบันเล่นอยู่ในทัวร์ของจีนและแคนาดา ตามมาที่สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 131 หลังหวดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 66
สาริศ สุวรรณรัตน์ เจ้าของสองแชมป์เอเชียน ทัวร์ ซึ่งเพิ่งปรับวงสวิงและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่สำหรับสัปดาห์นี้ เผยหลังแซงขึ้นนำว่า “วันนี้เล่นได้ไม่มีที่ติ มี 3 พัตต์แค่สองหลุม แต่ถือว่าทำได้อย่างที่ต้องการแค่ลูกไม่ลงหลุม รวมๆ กับการทำสวิงใหม่และอุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนมาสัปดาห์นี้ ถือว่าตีดีขึ้นเยอะเลย ช็อตที่เคยพลาดก็ไม่มีแล้ว อีเกิ้ลในหลุมสุดท้ายไดร์ฟไปดีเหลือแค่ 195 หลา ตามลมเลยตีเหล็ก 8 ไปได้ตามต้องการ พัตต์ก็เป็นไปตามที่อ่านไว้และปล่อยสโตรคได้ดี ถือว่าเป็นอีเกิ้ลที่ดี ปิดวันได้ดี เล่นมาสองวันรู้สึกมั่นใจว่าตัวเองตีได้ดีขึ้น แต่จะไม่คาดหวังมาก อยากออกไปเล่นกอล์ฟให้ดีตีให้สนุก โดยไม่สนใจว่าจะจบที่อันดับเท่าไหร่ สองวันที่เหลือจะพยายามเล่นให้ดุที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะพยายามทำตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเล่นเกมบุกได้ต่อไป”
ขณะที่ กัญจน์ เจริญกุล ผู้นำร่วมรอบแรก ยังมีอาการป่วยเล็กน้อย ตีเกินไป 1 โอเวอร์พาร์ 71 หล่นไปอยู่ในกลุ่มอันดับ 12 ร่วมกับ ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ โปรดาวรุ่งที่เพิ่งคว้าแชมป์เอดีทีทัวร์ที่เวียดนามเมื่อวันอาทิตย์ ที่หวดเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 65 และผู้เล่นต่างชาติอีก 2 คน ส่วน รฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์ปีที่แล้ว และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม เก็บเพิ่มอีกคนละ 2 อันเดอร์พาร์ 68 สกอร์รวมสองเท่ากันที่ 4 อันเดอร์พาร์ 136 รั้งอันดับ 22 ร่วม
ทางด้านสองโปรพ่อลูกคนดัง ลี เวสต์วูด อดีตมือหนึ่งของโลกชาวอังกฤษ แม้เร่งเครื่องทำได้ 2 อันเดอร์พาร์ 68 แต่สกอร์รวมสองวันเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 142 ส่วน ซามูเอล เวสต์วูด ตีเกินอีก 5 โอเวอร์พาร์ 75 สองวัน 7 โอเวอร์พาร์ 147 ไม่ผ่านตัดตัวทั้งคู่