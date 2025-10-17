"มาดามแป้ง" สวมผ้าไหมไทยสุดสง่า "ส.บอลไทย" รับรางวัลสมาคมฯ ยอดเยี่ยม AFC 2 ปีซ้อน

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยอีกครั้ง หลังขึ้นรับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยม ระดับ Diamond เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จาก สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ในงาน AFC Annual Awards 2025 ที่ ศูนย์วัฒนธรรม คิง ฟาฮัด กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568
โดย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพิ่งคว้ารางวัล AFC Member Association of the Year (Dimond) เมื่อปี 2024 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนที่ปีนี้ จะถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงฯ อีกครั้ง ร่วมกับ สมาคมฟุตบอลจีน และ สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม ปรากฏว่า สามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาครองได้อีกครั้งและ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ชนะรางวัลนี้ 2 ปีติดต่อกัน
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย โพสต์ภาพ มาดามแป้ง ขึ้นรับรางวัลด้วยชุดผ้าไหมไทย พร้อมระบุว่า “ประกายแห่งความสำเร็จเจิดจรัสบนเวทีเอเชีย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย คว้ารางวัล AFC Member Association of the Year ประเภท Diamond อันทรงเกียรติ!”
สำหรับ สมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี จากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ไล่จาก AFC Member Association of the Year (Platinum) กลุ่มแรงกิ้ง อันดับ 1-12 ของเอเชีย , AFC Member Association of the Year (Diamond) กลุ่มแรงกิ้งอันดับ 13-24 ของเอเชีย , AFC Member Association of the Year (Gold) กลุ่มแรงกิ้งอันดับ 25-36 ของเอเชีย และ AFC Member Association of the Year (Ruby) กลุ่มแรงกิ้งอันดับ 37-47 ของเอเชีย โดยพิจารณาจากผลงาน และ ความโดดเด่น ทั้งในและนอกสนาม ของสมาคมสมาชิกแต่ละประเทศ อาทิ การเป็นเจ้าภาพในรายการแข่งขันสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังได้รับเลือกจาก สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน AFC Annual Awards ในปี 2026 อีกด้วย