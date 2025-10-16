สมเด็จพระราชินีทรงร่วมแข่งเรือใบศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

สมเด็จพระราชินี ทรงเตรียมพระองค์เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่าง 9-20 ธ.ค.นี้ ในประเภทเรือคีลโบ๊ต SSL47
นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เผยว่า ซีเกมส์ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่พิเศษมากๆ เพราะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมพระองค์เพื่อแข่งขันเรือใบ คีลโบ๊ท SSL47 ระหว่าง 15-18 ธ.ค.2568 ด้วย ที่โอเชียน มารีน่า รีสอร์ท พัทยา ก็อยากจะเรียนให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้ภาคภูมิใจและติดตามการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
“ซีเกมส์ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่พิเศษมากๆ เพราะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมพระองค์เพื่อแข่งขันเรือใบ คีลโบ๊ท SSL47 ระหว่าง 15-18 ธ.ค.2568 ด้วย ที่โอเชียน มารีน่า รีสอร์ท พัทยา ก็อยากจะเรียนให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้ภาคภูมิใจและติดตามการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ส่วนเรื่องถ่ายทอดสดที่หลายๆชาติกังวลในวันที่ 22 ต.ค.นี้ ก็จะมีการประชุมสรุป และวันที่ 19 ต.ค.นี้ ก็จะมีการจับสลากกีฬาประเภททีม ซึ่งกีฬาฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในไฮไลต์ที่ต้องติดตาม“ นายกองเอก ชัยภักดิ์ กล่สง