โปรกอล์ฟชั้นนำร่วมประชาสัมพันธ์ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น

6 นักกอล์ฟชั้นนำประกอบด้วย เคลวิน ซี ผู้เล่นดาวรุ่งของมาเก๊า, หลี่ เฮาตง นักกอล์ฟมือหนึ่งของจีน, ลี เวสต์วูด อดีตมือหนึ่งของโลกจากอังกฤษ, ไทชิ โค เหรียญทองบุคคลเอเชียนเกมส์ปี 2023 จากฮ่องกง, อิม ซองแจ เจ้าของสองแชมป์พีจีเอ ทัวร์ ชาวเกาหลีใต้ และรฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์ปี 2024 ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ณ สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา
สำหรับกอล์ฟรายการ มาเก๊า โอเพ่น จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1998 และมีผู้เล่นชั้นนำของโลกร่วมชิงชัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงดีกรีแชมป์เมเจอร์อย่าง เออร์นี่ เอลส์,นิก ฟัลโด้,จอห์น เดลี่ และวีเจย์ ซิงห์ พร้อมกับดาวดังระดับโลกอย่าง มิเกล อังเคล จิมิเนซ,แบรนดอน เกรซ,เอียน โพลเตอร์,ลี เวสต์วูด,คอลิน มอนต์โกเมอรี่ โดยเวสต์วูด และมอนต์โกเมอรี่ ต่างเคยมาได้แชมป์รายการนี้ ขณะที่จาง เหลียงเว่ย ผู้บุกเบิกกีฬากอล์ฟในตำนานของจีนคว้าแชมป์สองสมัย โดยปีนี้กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้
แฟนกอล์ฟที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.sjmmacaoopen.comโดย 1 คนลงทะเบียนรับบัตรได้ 4 ใบ