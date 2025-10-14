ฉลองครบ 7 ปี BUZZ COVE Restaurant บรรยากาศสุดอบอุ่นใจกลางสุขุมวิท 22

ผ่านไปแล้วสำหรับงานฉลองครบรอบ 7 ปี BUZZ COVE Restaurant สุขุมวิท 22 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้เหล่ามิตรสหายตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นที่สุดพิเศษ นอกจากความโดดเด่นเรื่องอาหารและรสชาติค็อกเทลที่ผ่านการออกแบบมาอย่างพิถีภิภิถัน บรรยากาศที่เป็นกันเอง และทีมนักดนตรีที่คัดสรรมาเพื่อทำให้มีสีสัน ถือเป็นอีกหนึ่งร้านบนถนนสุขุมวิทที่ไม่ควรพลาด! วันไหนเบื่อๆ อยากจิบเครื่องดื่มเย็นๆ พูดคุยกับผู้คน พร้อมกับฟังดนตรี อีกทั้งการเดินทางสะดวกสบายใจกลางกรุงเทพมหานคร
โดยภายในงานมีกรรมการบริหารได้แก่ คุณธัญญ์ชญนัทธ มณีศิลป์ เบิร์น, มร.โทมัส จอน โรเบิร์ต เบิร์น, และ คุณพิมพ์ญาฎา เชี่ยวชาญกิจสกุล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น BUZZ COVE Restaurant กับ 7 ปีที่ผ่านมาและพร้อมพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
BUZZ COVE Restaurant คือ หนึ่งในกลุ่มเครือธุรกิจจาก Marrakesh ซึ่งประกอบด้วย Marrakesh Exclusive Spa สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า, Maerakesh Exclusive Spa สาขาเซ็นทรัลพระราม3 และ Petra Wellness Center สาขาไบโอเฮ้าส์สุขุมวิท 39 ซึ้งสปาทั้งสามสาขาคือผู้นำเข้า VOLCANIC SAND BATH (สปาทรายภูเขาไฟญี่ปุ่น) หรือ บ่ออายุวัฒนะ เจ้าแรกในประเทศไทยพร้อมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคช่วยปลดล็อคความอ่อนล้า และเสริมสุขภาพแบบครบวงจรตอบโจทย์กับทุกวัยอีกด้วย