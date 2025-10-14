ภ.ป.ร.ผงาดแชมป์รุ่นโรงเรียน วชิราวุธ โกย 3 แชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันรักบี้ 7 คน รุ่นเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 รอบชิงชนะเลิศ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน เลขาธิการสมาคม และ คณะกรรมการบริหารสมาคมมาร่วมชมการแข่งขัน
โดยในประเภทเยาวชนมีการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 12 ปี, รุ่นอายุ 14 ปี, รุ่นอายุ 16 ปี และ รุ่นโรงเรียน โดยในปีนี้คู่ที่เข้าชิงชนะเลิศรุ่นโรงเรียนจะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขัน Asia school Rugby Sevens 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
แต่เนื่องจากฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจ ทำให้คู่ชิงต้องเลื่อนเวลาออกไปจนกว่าฝนจะหยุดตก ทำให้บางรุ่นคู่ชิงได้ทำการตกลงร่วมกันที่จะครองแชมป์ร่วมดังนี้ รุ่นอายุ 14 ปีหญิง พิมาย จ.นครราชสีมา ครองแชมป์ร่วมกับ เทศบาลเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต , รุ่นอายุ 14 ปีชาย เป็น วชิราวุธ 1 ครองแชมป์ร่วมกับ วชิราวุธ 2 , รุ่นอายุ 16 ปีหญิง เพชรบูรพา จ.ระยอง ครองแชมป์ร่วมกับ ราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน และ รุ่นโรงเรียนหญิง ราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส ครองแชมป์ร่วมกับ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สุราษฎร์ธานี
สำหรับคู่ชิงในรุ่นอายุ 12 ปีหญิง เป็นศึกสายเลือดภาคใต้ ระหว่าง เทศบาลเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต กับ อ่าวลึกใต้ จ.กระบี่ และเป็นทาง อ่าวลึกใต้ ชนะ 5-0 จุด ขณะที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ที่ถือว่าเป็นม้ามืดของรุ่นอายุ 12 ปีชายเข้าชิงกับ วชิราวุธฯ แต่เป็นทาง วชิราวุธ เอาชนะไป 10-7 จุด, รุ่นอายุ 16 ปีชาย วชิราวุธ ชนะ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ช่วงต่อเวลาพิเศษ 5-0 จุด หลังเสมอในเวลา 0-0 และ รุ่นโรงเรียนชาย ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ชนะ วชิราวุธ 15-12 จุด
หลังจบการแข่งขันทั้งหมด พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้รู้สึกดีใจมากๆ ที่มีทีมเข้าร่วมหลายร้อยทีม บ่งบอกถึงมีการพัฒนาเพิ่มประชากรนักกีฬารักบี้ไทย ต้องขอชื่นชมประธานภูมิภาคทั้ง 4 ท่าน ที่ช่วยวงการรักบี้ไทยได้มาก จากการพัฒนาในภูมิภาคของตัวเอง และปีนี้คู่ชิงชนะเลิศก็มีตัวแทนจากทั้ง 4 ภาคเข้าชิง ส่วนภาคใต้ปีนี้ถือว่ามีผลงานดี ทำให้เราได้เห็นนักกีฬาดาวรุ่งที่สมาคมเตรียมนำเข้าแคมป์ทีมชาติไทย ส่วนภาคอื่นๆก็มีนักกีฬาหน่วยก้านดีน่าจับตาหลายคนเช่นกัน
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ยังเผยต่อว่า ปีนี้อาจจะมีเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมคือฝนตกหนักมาก ทำให้หลายเกมได้มีการยกเลิกหรือครองแชมป์ร่วมกัน ทำให้เราไม่ได้ดูเกมสนุกๆ แต่นักกีฬาทุกคนที่เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว และอยากให้นักกีฬาทุกคนอย่าทิ้งกีฬารักบี้ อยากให้ไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อ เพื่อในอนาคตอาจจะได้มีโอกาสรับใช้ชาติ
“สุดท้ายนี้อยากจะฝากถึง 4 ทีมคู่ชิงประเภทโรงเรียนทั้งชายและหญิง ให้กลับไปเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติในการแข่งขันรักบี้นักเรียนเอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ และอยากให้ทุกคนแสดงความสามารถออกมาให้เต็มที่เพื่อคว้าแชมป์เอเชียให้ได้” พ.ต.ท.กุลธน กล่าว