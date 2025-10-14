"เคปเวิร์ด" ชาติเล็กสุดอันดับ 2 ซิวโควตาฟุตบอลโลก

เคปเวิร์ด กลายเป็นชาติเล็กสุดอันดับ 2 เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก หลังเอาชนะ เอสวาตินี 3-0 ที่สนามกีฬาแห่งชาติเคปเวิร์ด วันจันทร์ที่ผ่านมา (13 ต.ค.)
ชัยชนะเกมนี้ส่งผลให้ เคปเวิร์ด คว้าแชมป์กลุ่ม D ของรอบคัดเลือกโซนแอฟริกา มี 23 แต้ม จาก 10 นัด เหนือมหาอำนาจลูกหนังของทวีปอย่าง แคเมอรูน มี 19 แต้ม จาก 10 นัด
ประเทศที่ประกอบด้วย 10 หมู่เกาะตั้งอยู่บนมหาสมุทรแอตแลนติก จำนวนประชากร 525,000 คน อ้างอิงตัวเลขจาก "เวิลด์ แบงค์" ได้รับเอกราชจาก โปรตุเกส เมื่อปี 1975 และเข้าร่วมการคัดเลือก ฟุตบอลโลก ครั้งแรกปี 2002
เคปเวิร์ด โดดเด่นจากการแข่งขัน แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชันส์ ตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ปี 2013 และครั้งล่าสุดปี 2023 ปัจจุบันรั้งอันดับ 70 ของโลก
ไอซ์แลนด์ เป็นชาติเล็กสุดตามจำนวนประชากรที่น้อยกว่า สมัยเข้าร่วม ฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย