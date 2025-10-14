"บิลล์ส" เก่งแต่กินหมู โดนวิ่งทัชดาวน์ 81 หลา พ่าย 2 เกมรวด

แอตแลนตา ฟอลคอนส์ ต้านทาน จอช อัลเลน ควอเตอร์แบ็ก คัมแบ็กท้ายเกม เอาชนะ บัฟฟ่าโล บิลล์ส แบบพลิกล็อก 24-14 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามเมอร์เซเดส-เบนซ์ สเตเดียม วันอังคารที่ 14 ตุลาคม
บิจาน โรบินสัน รันนิงแบ็ก ทาบสถิติวิ่งไกลสุดของอาชีพ 170 หลา รวมทัชดาวน์ระยะไกลสุดของอาชีพ 81 หลา ช่วงควอเตอร์ 2 ส่งผลให้ แอตแลนตา (ชนะ 3 แพ้ 2) นำห่าง 21-7 ขณะที่ อัลเลน จอมทัพ บิลล์ส ขว้าง 2 ทัชดาวน์ รวมระยะ 16 หลา ให้ เรย์ เดวิส เริ่มครึ่งหลัง
บัฟฟาโล (ชนะ 4 แพ้ 2) ถูกหยุดการเล่นดาวน์ที่ 4 บริเวณกลางสนามท้ายควอเตอร์ 3 แต่ยังเหลือโอกาสอีกครั้ง หลัง เกร็ก รุสโซ บล็อกฟิลด์โกล 37 หลาของ ปาร์เกอร์ โรโม ช่วงต้นควอเตอร์ 4
บิลล์ส ฉกฉวยไว้ไม่ได้ กระทั่ง ฟัลคอนส์ ตอกฝาโลงโดยปั้นไดรฟ์การบุก 14 เพลย์ รวม ไมเคิล เพนิกซ์ จูเนียร์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้าง 23 หลา ให้ โรบินสัน และ โรโม เตะฟิลด์โกล 33 หลา ยืดช่องว่างเป็น 10 แต้ม เหลือเวลา 1 นาที 47 วินาที โดย บัฟฟาโล ไม่มีเวลานอกหลงเหลือ
ถัดมา ดีแองเจโล มาโลน ไลน์แบ็คเกอร์ ฟอลคอนส์ อินเทอร์เซ็ปต์การขว้างครั้งสุดท้ายของ อัลเลน เหลือเวลา 41 วินาที
เกมนี้ อัลเลน ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2024 ขว้างบอลเข้าเป้า 15 จาก 26 ครั้ง ระยะ 180 หลา 2 ทัชดาวน์ เสีย 2 อินเทอร์เซ็ปต์ รวม 4 อินเทอร์เซ็ปต์ ตลอด 3 เกมล่าสุด
เกมรุก ฟอลคอนส์ อาศัย 3 ประสาน เพนิกซ์, โรบินสัน และเดรก ลอนดอน ปีกนอกผู้รับบอล 10 ครั้ง ระยะ 158 หลา 1 ทัชดาวน์
นอกจาก โรบินสัน วิ่ง 19 ครั้ง ระยะ 170 หลา ยังช่วยรับบอล 6 ครั้ง ระยะ 68 หลา, เพนิกซ์ ขว้าง 250 หลา รวมทัชดาวน์ 9 หลา ให้ ลอนดอน และ ไทเลอร์ อัลล์ไกเออร์ รันนิงแบ็ก ทำทัชดาวน์แรกระยะ 21 หลา
ความปราชัย 2 เกมติดของ บิลล์ส สร้างข้อกังขาต่อสถิติ ชนะ 4 แพ้ 0 โดยเป็นชัยชนะเหนือ 4 ทีมสถิติรวมกัน ชนะ 3 แพ้ 21 ได้แก่ บัลติมอร์ เรฟเวนส์ (ชนะ 1 แพ้ 5), นิว ยอร์ก เจ็ตส์ (ชนะ 0 แพ้ 6), ไมอามี ดอลฟินส์ (ชนะ 1 แพ้ 5) และ นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส (ชนะ 1 แพ้ 5)
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งที่สนามนอร์ธเวสต์ สเตเดียม ชิคาโก แบร์ส (ชนะ 3 แพ้ 2) แซงชนะ วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส (ชนะ 3 แพ้ 3) หวุดหวิด 25-24 ด้วยฟิลด์โกลวินาทีสุดท้ายของ เจค มูดี ระยะ 38 หลา
