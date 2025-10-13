ซีเกมส์ ยกระดับความปลอดภัยสูงสุด มาตรการพิเศษพร้อมรับทุกสถานการณ์

ซีเกมส์คุมเข้มความปลอดภัย วางมาตรการพิเศษโดยเฉพาะชนิดกีฬาที่มีความละเอียดอ่อน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มั่นใจป้องกันครบทุกมิติ พร้อมรับทุกสถานการณ์
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ว่า เรื่องความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้ว โดยเฉพาะกับสถานการณ์ในตอนนี้ที่ต้องยอมรับว่าปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชายังคงอยู่ เบื้องต้นได้แยกชนิดกีฬา แยกแต่ละอีเวนต์เพื่อพิจารณาว่ากีฬาชนิดใด สนามไหนจะต้องดูแลเป็นพิเศษ และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด
“เราได้กำชับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวด โดยให้มีการจำกัดเส้นทางการเดินทางของนักกีฬา และต้องรายงานทุกครั้งหากมีการออกนอกเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสนามซ้อม สนามแข่งขัน หรือโรงแรมที่พัก สำหรับในบางชนิดกีฬาที่มีความละเอียดอ่อนอย่างกรณีที่นักกีฬาจากประเทศกัมพูชาเข้าร่วมแข่งขันอยู่ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคน” ผู้ว่าการ กกท. กล่าว
ดร.ก้องศักด กล่าวปิดท้ายว่า มาตรการความปลอดภัยที่เราเตรียมเอาไว้นั้นถือว่าครบทุกมิติ และยืนยันว่าก่อนพิธีเปิดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ทุกอย่างจะพร้อมสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการเตรียมรับทุกสถานการณ์.