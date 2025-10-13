"เดปาย" ทุบสถิติแอสซิสต์ "เนเธอร์แลนด์ส" ถล่มฟินแลนด์ 4-0

เมมฟิส เดปาย ทุบสถิติแอสซิสต์สูงสุด และบวกเพิ่มสถิติยิงประตูสูงสุดของ เนเธอร์แลนด์ส ระหว่างศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป ถล่ม ฟินแลนด์ ขาดลอย 4-0 ที่สนามโยฮัน ครอยฟ์ฟ อารีนา วันอาทิตย์ที่่ผ่านมา (12 ต.ค.)
กองหน้าวัย 31 ปี สะกิดบอลให้ ดอนเยล มาเลน สับไกด้วยขวานอกเขตโทษนาที 8 ขึ้นนำ 1-0 และเปิดฟรีคิกให้ เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ก กัปตันทีม โหม่งหนีไปเป็น 2-0 นาที 17 กลายเป็นแอสซิสต์ที่ 35 มากกว่า เวสลีย์ สไนจ์เดอร์ 2 แอสซิสต์
ถัดมา เดปาย สังกัดสโมสร โครินเธียนส์ ของลีกบราซิล สังหารจุดโทษนาที 38 ทิ้งห่าง 3-0 นับเป็นประตูที่ 54 ระดับทีมชาติ หลังทุบสถิติ 50 ประตูของ โรบิน ฟาน เพอร์ซี เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
โคดี กักโป กองหน้าจาก ลิเวอร์พูล ยิงประตูย้ำชัย 4-0 ด้วยการแอสซิสต์ของ ชาบี ไซมอนส์ มิดฟิลด์จาก ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ จบเกม เนเธอร์แลนด์ส เก็บเพิ่มเป็น 16 แต้ม จาก 6 นัด นำจ่าฝูงกลุ่ม G ทิ้งห่างอันดับ 2 โปแลนด์ 3 แต้ม