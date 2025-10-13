"คูดุส" ยิงประตูชัย "กานา" เข้ารอบฟุตบอลโลกสมัย 5

กานา เป็นชาติที่ 5 จากทวีปแอฟริกา เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 หลังเอาชนะ โคโมรอส 1-0 ที่เมืองอักกรา วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (12 ต.ค.) สมทบ แอลจีเรีย, อียิปต์, โมร็อคโก และ ตูนิเซีย
ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนๆ ราว 40,000 คน กานา ครองบอลมากกว่าครึ่งแรก แต่เกมรุกช้าและขาดความหลากหลาย ทำให้ อเดล อันซิมาติ-อบูดู นายทวาร โคโมรอส แทบไม่ต้องออกแรงเซฟลูกยาก
อย่างไรก็ตาม เจ้าถิ่น ไม่ปล่อยเวลาสูญเปล่าครึ่งหลัง ขึ้นนำนาที 47 ด้วยประตูของ โมฮัมเหม็ด คูดุส กองหน้าจาก ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
แนวรับ โคโมรอส สกัดไม่พ้นอันตราย กระทั่งบอลถูกเปิดเรียดจากกราบขวา คูดุส ชาร์จระยะเผาขน
กานา เก็บเพิ่มเป็น 25 แต้ม จาก 10 นัด คว้าแชมป์กลุ่ม I ขณะที่ มาดากัสการ์ รั้งอันดับ 2 มี 19 แต้ม ถึงแม้พ่าย มาลี ขาดลอย 1-4 ที่บามาโก
เท่ากับว่าพลพรรค "ดาวดำ" เข้าร่วม ฟุตบอลโลก สมัยที่ 5 โดยสถิติดีสุดแพ้จุดโทษ อุรุกวัย ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อปี 2010 ที่ประเทศแอฟริกาใต้