“ตี-อนุภาพ” ผงาดโพเดียม ARRC เรซแรกที่เซปังฯ “ไอเดีย-กฤตภัทร” บิดโชว์หัวใจนักสู้

“ตี” อนุภาพ ซามูล ยอดนักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ผลงานยอดเยี่ยม ออกตัวกริดที่ 8 ไล่แซงดุเดือดคว้าโพเดียมเรซแรก ศึกสองล้อชิงแชมป์เอเชีย สนาม 5 รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี บีบช่องว่างลุ้นแชมป์ประจำปีเหลือเพียง 15 แต้ม ขณะ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งเลือดใหม่ของทีมแซงขึ้นนำต้นเรซ มีลุ้นคว้าชัยแต่โชคร้ายโดนล้มขวางจนรถเสียหาย ก่อนพิสูจน์หัวใจนักสู้ลุกขึ้นบิดจนจบเรซที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2025 สนาม 5 ดวลความเร็วเรซแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยนับเป็นช่วงโค้งสำคัญของการลุ้นแชมป์เอเชียในฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี และ เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ที่สองนักบิดจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม มีลุ้นอย่างเต็มตัว
ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี นักบิดตัวเก๋าของไทยอย่าง “ตี” อนุภาพ ซามูล เจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข 500 ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 8 และออกตัวอย่างยอดเยี่ยม ขยับตำแหน่งได้แทบทุกรอบของการแข่งขัน จนกระทั่งมาแซงคู่แข่งในโค้งสุดท้าย บิดเข้าเส้นชัยอันดับ 3 ตามหลังผู้ชนะ 7.381 วินาที ผงาดขึ้นโพเดียมได้สำเร็จ
หลังจบเรซแรกที่ มาเลเซีย สถานการณ์บนตารางแชมเปียนชิพมีความเข้มข้นอย่างมาก แม้จะหล่นลงไปรั้งอันดับ 3 แต่ “ตี” อนุภาพ สามารถลดช่องว่างจากผู้นำลงเหลือเพียง 15 คะแนนเท่านั้น ส่งผลให้เส้นทางลุ้นแชมป์เปิดกว้างขึ้นทันที
ด้าน “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ นักบิดดาวรุ่งของทีมกับรถแข่ง YZF-R3 คู่ใจหมายเลข 39 ได้เริ่มเกมจากแถวหน้าในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี และสร้างโอกาสคว้าชัยชนะอย่างเต็มตัว โดยสามารถขยับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงได้ตั้งแต่ต้นเรซ
อย่างไรก็ดี นักบิดเลือดใหม่จาก ไทยยามาฮ่า ที่ต่อสู้ในกลุ่มหน้าอย่างสุดมัน กลับโชคร้ายโดนคู่แข่งพลาดล้มขวางหน้า เจ้าตัวไม่สามารถหลบได้ทัน ส่งผลให้ชนเข้าเต็มๆ จนล้มลงไปขณะที่เหลือ 6 รอบ แต่ยังสวมหัวใจนักสู้ลุกขึ้นนำรถแข่งที่เสียหายบิดจนจบเรซในอันดับ 19 ยังรั้งรองจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสม โดยมี 108 คะแนน ตามหลังผู้นำ 38 คะแนน
ทั้งนี้ 2 นักบิด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม จะดวลความเร็วเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นด้วยรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี เวลา 13.30 น. ต่อด้วย ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เวลา 14.20 น. ถ่ายทอดสดทาง เฟซบุ๊ก Asia Road Racing Championship
