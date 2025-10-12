"อิชิอิ" วางเป้าเก็บ 3 แต้มทุกนัดที่เหลือ เผยเลือก "สันติภาพ-ทรงวุฒิ" เพราะคุ้นเคยกันดี

มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือใหญ่ทัพ "ช้างศึก" ตั้งเป้าหมายอย่างแน่วแน่คือการเก็บ 3 แต้มให้ได้ทุกนัดที่เหลือ พร้อมแจงเหตุผลที่เลือก สันติภาพ จันทร์หง่อม กับ ทรงวุฒิ ใคร่ครวญ เข้ามาเสียบแทน 2 นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บไป
โดย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ออกเดินทางไปยัง ไชนีส-ไทเป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 4 ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้
“หลังจากที่เราแข่งจบแมตช์แรกด้วยความที่ไม่มีเวลามาก เราได้มีการแบ่งผู้เล่นเพื่อฟื้นฟูร่างกายและอีกชุดได้ฝึกซ้อมบ้าง จากนี้ไปเรามีเวลาอีกสองวันในการลงแทคติกอีกครั้ง การที่โค้ชไชนีส ไทเปบอกว่าจะเปิดเกมรุกมากขึ้นผมอยากให้เป็นแบบนั้นด้วย เพราะหากเขาเล่นเกมรุกมากจะเปิดพื้นที่เข้าทำให้เรามากขึ้น” อิชิอิ เริ่มกล่าว
“เหตุผลที่เรียกนักเตะสองคนทั้งสันติภาพ จันทร์หง่อมและทรงวุฒิ ใคร่ครวญเข้ามาเพิ่มเติม เพราะเป็นผู้เล่นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว และสามารถเรียกเข้ามาได้เลย เพราะนักเตะบางคนไม่สามารถมาได้ รวมถึงการเรียกสองคนนี้ผมมีความคิดในใจอยู่แล้วว่าจะให้เขาเล่นยังไงบ้าง”
“หลังจากนี้เราต้องการสามแต้มทุกเกม เพราะด้วยเกมกับเติร์กเมนิสถานเราไม่สามารถทำได้ ทำให้เราต้องมาทดแทนในส่วนที่เราไม่สามารถเก็บแต้มจากนัดนั้นมาได้ แม้ศรีลังกาจะชนะเติร์กเมนิสถานมาได้แต่ผมอยากโฟกัสกับทีมเรามากกว่า แน่นอนว่าเกมต่อไปพวกเขายังได้เจอกันอีก เราต้องเน้นที่ทีมเรามากกว่าที่จะต้องเก็บสามแต้มให้ได้” เฮดโค้ชทัพช้างศึก ปิดท้าย