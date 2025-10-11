เสน่ห์ชาวใต้! AIS PLAY จัดโชว์ดิเกร์ฮูลูกลางพักครึ่ง นรา-สมุย หนุนท้องถิ่นสู่สายตาผู้ชม

การแข่งขันฟุตบอล "บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม" โซนภาคใต้ ระหว่าง นรา ยูไนเต็ด พบ สมุย ยูไนเต็ด ที่สนามอบจ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568
ในช่วงพักครึ่ง AIS PLAY เปิดโอกาสให้กลุ่มนาราทัศน์ เยาวชนนักแสดงศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่นนราธิวาส ได้โชว์การแสดง "ดิเกร์ฮูลู" ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวมลายูมุสลิมภาคใต้ของไทย ขึ้นบทเป็นเพลงประกอบจังหวะตบมือ เพื่อชวนผู้ชมในสนามให้ปรบมือและส่งเสียงเชียร์ดังๆ
โดย AIS PLAY ได้เปิดโอกาสให้แต่ละสโมสร สามารถนำการแสดงพื้นบ้านต่างๆ มาแสดงในช่วงระหว่างพักครึ่ง เพื่อเผยแพร่ให้กับทุกคนได้เห็นถึงเสน่ห์ของแต่ละท้องถิ่น ไปสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศ