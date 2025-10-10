ผู้จัดการ NBA ฟันธง "โอเคซี" ป้องแชมป์ "โยคิช" คว้า MVP

ผลการสำรวจของเว็บไซต์ NBA.com ประจำปี ระบุ บรรดาทีมหลังบ้านของ 30 แฟรนไชส์ลีกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ฟันธง โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ ป้องกันแชมป์ฤดูกาล 2025/26
ผลสำรวจตรงกับของ "อีเอสพีเอ็น (ESPN)" สื่อของสหรัฐอเมริกา เดือนกันยายนที่ผ่านมา ระบุ 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้จัดการทั่วไปทั้งลีก (24 จาก 30 เสียง) เลือก ธันเดอร์ จะเป็นแชมป์ 2 สมัยติดต่อกัน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส กับ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ ได้รับคะแนนโหวตทีมละ 7 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ กับ นิว ยอร์ก นิกส์ ได้คะแนนโหวตทีมละ 1 เสียง
กติกาของการสำรวจประจำปีจะไม่อนุญาตให้ จีเอ็ม (GM) เลือกทีมตัวเองหรือผู้เล่นจากทีมของตัวเอง เท่ากับว่าจะไม่มีทีมหรือผู้เล่นได้รับคะแนนโหวตแต่ละหัวข้อสูงกว่า 97 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น ธันเดอร์ กับ คาวาเลียร์ส เป็นเต็ง 1 แชมป์สายตะวันตก และตะวันออก ตามลำดับ
โดย ธันเดอร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ 1 ทั้งหมด 87 เปอร์เซ็นต์ และอันดับ 2 ทั้งหมด 10 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วย เดนเวอร์ นักเก็ตส์ ถูกเลือกอันดับ 1 ทั้งหมด 10 เปอร์เซ็นต์ และ ร็อคเก็ตส์ ถูกเลือกอันดับ 1 แค่ 3 เปอร์เซ็นต์
ตัวเลือกอันดับรอง ได้แก่ มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส, วอร์ริเออร์ส, แอลเอ คลิปเปอร์ส, แอลเอ เลเกอร์ส, ดัลลัส มาเวอริกส์ และ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส
สายตะวันออก คลีฟแลนด์, นิว ยอร์ก และ ออร์แลนโด แมจิก ถูกเลือกติด 1 ใน 3 อย่างเป็นเอกฉันท์ โดย คาวาเลียร์ส ได้รับคะแนนโหวตอันดับ 1 ทั้งหมด 63 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วย นิกส์ ได้คะแนนโหวตอันดับ 1 ทั้งหมด 30 เปอร์เซ็นต์ และ แมจิก ถูกเลือกอันดับ 1 เพียง 7 เปอร์เซ็นต์
ตัวเลือกอันดับรอง ได้แก่ แอตแลนตา ฮอว์กส, ดีทรอยต์ พิสตันส์, มิลวอกี บัคส์, ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส และ บอสตัน เซลติกส์
นิโกลา โยคิช ซูเปอร์สตาร์ เดนเวอร์ นักเก๋ตส์ เป็นเต็ง 1 คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 67 เปอร์เซ็นต์ เหนือกว่าอันดับ 2 ลูกา ดอนซิช การ์ด เลเกอร์ส คะแนฯโหวตเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ แบบขาดลอย ขณะที่ วิคเตอร์ เวมบานยามา ฟอร์เวิร์ด สเปอร์ส เป็นผู้เล่นที่บรรดา GM ต้องการเลือกเป็นศูนย์กลางของทีม 83 เปอร์เซ็นต์ และผู้เล่นที่คาดว่าจะโดดเด่นซีซันนี้ คือ อาเมน ธอมป์สัน ของ ร็อคเก็ตส์
ส่วน 5 ผู้เล่นดีสุดตามตำแหน่ง ได้แก่ เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ (การ์ดจ่าย), แอนโธนี เอ็ดเวิร์ดส (ชูตติง การ์ด), ลูกา ดอนซิช (สมอลล์ ฟอร์เวิร์ด), ยานนิส อันเตโตคุมโป (เพาเวอร์ ฟอร์เวิร์ด) และ โยคิช (เซ็นเตอร์)