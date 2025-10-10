"มาห์เรซ" ทั้งยิงและแอสซิสต์ "แอลจีเรีย" ลุยบอลโลกหนแรกรอบ 12 ปี

แอลจีเรีย กลายเป็นชาติที่ 4 ของทวีปแอฟริกา เข้ารอบสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก 2026 หลังเอาชนะ โซมาเลีย 3-0 ด้วยฟอร์มอันโดดเด่นของ ริยาด มาห์เรซ ปีกจอมเก๋า วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม
อดีตผู้เล่น เลสเตอร์ ซิตี และ แมนเชสเตอร์ ซิตี เปิดบอลจากด้านข้างให้ โมฮาเหม็ด อมูรา วอลเลย์จ่อๆ ขึ้นนำ 1-0 แค่ 7 นาที และยิงลูกฮาล์ฟวอลเลย์ด้วยซ้าย หนีไปเป็น 2-0 นาที 19
ครึ่งหลัง มาห์เรซ กัปตันทีม หลอกล่อตัวประกบแล้วตักให้ อมูรา โหม่งเสียบมุมเสาสอง ทิ้งห่าง 3-0 นาที 57 ก่อนทั้งคู่ถูกเปลี่ยนตัวออก
จบเกม "จิ้งจอกทะเลทราย" การันตีอันดับ 1 ของกลุ่ม G โดยเหลือโปรแกรม 1 นัด กลับสู่สังเวียน ฟุตบอลโลก ครั้งแรก นับตั้งแต่ถูก เยอรมนี เขี่ยตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย เมื่อปี 2014
ทีมของ วลาดิเมียร์ เพ็ตโควิช ตามสมทบทีมจากตอนเหนือของทวีปอย่าง โมร็อคโก, ตูนิเซีย และ อียิปต์ ซิวตั๋วสู่ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา และ เม็กซิโก
เกมนี้ ลูกา ซีดาน นายทวารลูกชายของ ซีเนอดีน ซีดาน ขุนพลทีมชาติฝรั่งเศส ชุดแชมป์โลก 1998 เป็นสำรอง หลังเปลี่ยนสัญชาติเป็นแอลจีเรีย และถูกเรียกติดทีมครั้งแรกเดือนตุลาคมนี้
ลูกา วัย 27 ปี มีคุณปู่-ย่าเกิดที่ประเทศแอลจีเรีย เคยรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศส ชุดเยาวชนมาก่อน โดยให้สัมภาษณ์ก่อนคิกออฟ "ครอบครัวภูมิใจตัวผม และสนับสนุนการตัดสินใจของผม คุณปู่ของผมยินดีมากที่ผมติดทีมแอลจีเรีย และนั่นคือเหตุผลของการตัดสินใจครั้งนี้"