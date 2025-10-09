xs
10 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ พร้อมดวล “สิงห์ จูเนียร์ คัพ” รอบชิงที่สนาม ยามาโอกะฯ ปทุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



จากรอบคัดเลือกกว่า 1,000 ทีม เดินทางมาถึงรอบสุดท้าย สำหรับฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการ "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" ครั้งที่ 26 ที่ "สิงห์" ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศในการจัดการแข่งขัน โดยรอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีมประกาศพร้อมชิงแชมป์เพียงหนึ่งเดียว ที่สนามยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ คลอง 4 ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ โดยบีจี สปอร์ต เตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมกันทั่วประเทศ

วรพรรณ สมบัติไพบูลย์ชัย Senior Brand Manager น้ำดื่มสิงห์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เผยว่า “ต้องขอบคุณกระแสตอบรับจากกว่า 1,000 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน “สิงห์ จูเนียร์คัพ” ในปีที่ 26 นี้ เราเป็นหนึ่งในรายการฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ และมีทีมเยาวชนเข้าร่วมมากที่สุดรายการหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งความสำคัญของการพัฒนาฟุตบอลไทยควรเริ่มตั้งแต่เยาวชน โดยในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเรายังเตรียมกิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักเตะอาชีพ ให้น้อง ๆ นอกจากได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลแล้ว ยังได้เป็นลักกี้บอยเดินจับมือนักฟุตบอลอาชีพก่อนลงเตะในไทยลีก 1 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น้ำดื่มสิงห์ตั้งใจมอบให้กับเยาวชน”

สนามสนามยามาโอกะฯ แห่งนี้เป็นสนามซ้อมมาตรฐานของสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ซึ่งล่าสุดใช้เป็นสนามซ้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย โดย "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" ครั้งที่ 26 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการคลินิกฟุตบอล จากผู้ฝึกสอนและนักเตะบีจีปทุมฯ ให้กับเด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะจากนักฟุตบอลระดับอาชีพ รวมทั้งการแข่งขันทักษะฟุตบอล เจ้าพ่อฟรีคิก, โกลมือกาว และ มิดฟิลด์สกิล

โดย 10 ทีมสุดท้าย ที่จะแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยประกอบด้วย เทพศิรินทร์ เชียงใหม่, พิชญบัณฑิต, วชิราลัย, นาจานศึกษา, นนท์ประสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, กรุงเทพคริสเตียน A, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่, ศีขรภูมิพิสัย และ เคที ยูไนเต็ด โดยทีมแชมป์และรองแชมป์จะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษในการเป็นลัคกี้บอย เดินจูงนักฟุตบอลลงสู่สนามในเกมฟุตบอลไทยลีก 1 ระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับ อยุธยา ยูไนเต็ด ในเย็นวันเดียวกัน

นอกจากนั้นยังได้พบกับฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมออลสตาร์สิงห์ จูเนียร์คัพ ปะทะกับทีมอินฟลูชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น “ดีเจปาล์ม พสิษฐ์ สุทธิกุล, ตูเต้ ภูริภัทร จากตูดูบอลไทย, เบล SPOTZ, ต้น ตัวเทพฟุตบอล, เก็ทซัง, แม็กซ์ โยนเหรียญ และนัท สซี่แคท ที่จะมาสร้างความสนุกให้กับน้อง ๆ ในงานอีกด้วย

วรพรรณ สมบัติไพบูลย์ชัย Senior Brand Manager น้ำดื่มสิงห์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด




วรพรรณ สมบัติไพบูลย์ชัย Senior Brand Manager น้ำดื่มสิงห์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
