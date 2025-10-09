"ซาลาห์" เหมา 2 ประตู "อียิปต์" ซิวตั๋วฟุตบอลโลก 2026

อียิปต์ การันตีเข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (8 ต.ค.) ขณะที่ กานา ต้องรอลุ้นนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือก โซนแอฟริกา
ทีมชาติอียิปต์ ต้องการชัยชนะเพียง 1 จาก 2 เกมสุดท้าย จะเพียงพอคว้าอันดับ 1 ของสาย A ปรากฏว่า ทีมของ ฮอสซัม ฮัสซัน เอาชนะ จิบูตี ขาดลอย 3-0 ที่สนามกลางเมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อคโก
"เดอะ ฟาโรห์" ขึ้นนำ 1-0 ด้วยลูกโหม่งของ อิบราฮิม อเดล นาที 8 และ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าความหวังจาก ลิเวอร์พูล เหมา 2 ประตู นาที 14 กับ 84
อียิปต์ กลายเป็นทีมที่ 3 ของทวีปแอฟริกา ซึ่งเข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก ที่ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา และ เม็กซิโก ต่อจาก โมร็อคโก กับ ตูนิเซีย
อียิปต์ คว้าแชมป์แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชันส์ 7 สมัย แต่ผลงานรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลก ย่ำแย่ โดยเข้าร่วมทัวร์น่าเมนต์แค่ 3 ครั้ง ปี 1934, 1990 และ 2018
ด้าน กานา ต้องการอีกเพียง 1 คะแนน จากการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม I วันอาทิตย์นี้ (12 ต.ค.) หลังถล่ม แอฟริกากลาง ยับเยิน 5-0
คู่แข่งที่ใกล้เคียงสุดของ กานา ในกลุ่ม I คือ มาดากัสการ์ ซึ่งเอาชนะ โคโมรอส 2-1 เท่ากับว่ายังมีโอกาสเข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก ครั้งแรกของประเทศ