"โรนัลโด้" นักเตะคนแรกของโลก มูลค่าทะลุพันล้าน

คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังโปรตุกีส กลายเป็นนักเตะพันล้านคนแรก หลังคำนวณมูลค่าสุทธิเรียบร้อยแล้ว
กองหน้าวัย 40 ปี ถูกประเมินมูลค่า 1.04 พันล้านปอนด์ (มากกว่า 45,000 ล้านบาท) หลัง "บลูมเบิร์ก" องค์กรเชี่ยวชาญด้านการเงิน เจาะลึกรายได้ตลอดอาชีพ, การลงทุน และข้อตกลงโฆษณ่สินค้าต่างๆ โดยมูลค่าทั้งหมดถูกปรับตามอัตราภาษี และมูลค่าทางการตลาด
รายงานระบุเงินก้อนโตที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผลักดัน โรนัลโด้ กลายเป็นนักกีฬารายได้สูงสุดของโลก
อดีตผู้เล่น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ รีล มาดริด เป็นนักเตะคนแรกตามการจัดลำดับมหาเศรษฐีระดับโลกของ "บลูมเบิร์ก" นอกจากนี้ยังทิ้งท้ายว่า ความมั่งคั่่งของ โรนัลโด้ แซงหน้า ลิโอเนล เมสซี คู่ปรับตลอดกาล แบบไม่เห็นฝุ่น หลัง เมสซี ย้ายไป อินเตอร์ ไมอามี
เจ้าของ "บัลลง ดอร์" 5 สมัย ถือสัญญากับ "ไนกี้" ตลอดชีพ เข้าใจว่าคิดเป็นมูลค่ารวม 745 ล้านปอนด์ (ประมาณ 32,500 ล้านบาท) รวมถึงสินค้าอื่นๆ อาทิ แท็ก ฮอยเออร์, อาร์มานี, โปเกอร์สตาร์ส, ซัมซุง, ยูนิลีเวอร์, หลุยส์ วิตตอง และอื่นๆ
ตามค่าเฉลี่ย โรนัลโด้ ฟันรายได้นาทีละ 300 ปอนด์ (มากกว่า 13,000 บาท) ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ถึงแม้ยอมรับว่าอยากย้ายออก แล้วเล่นแค่ทีมชาติโปรตุเกสเพียงทีมเดียว
เจ้าของทีม อัล-นาสเซอร์ ลงทุนจ้าง ขุนพล "ฝอยทอง" ชุดแชมป์ยูโร 2016 ปีละ 167.9 ล้านปอนด์ (ราว 7,320 ล้านบาท) ตามสัญญาที่เซ็นกันไว้ ดังนั้นผู้บริหารอาจไม่พอใจ หากรู้ว่า โรนัลโด้ ไม่อยากอยู่ต่อ
นอกจากนี้ โรนัลโด้ ยังถือหุ้นบางส่วนของสโมสร ส่งผลให้ทรัพย์สินอันมหาศาลของตัวเองยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก