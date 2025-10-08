สระว่ายน้ำ กกท. เสร็จทันซีเกมส์แน่นอน วันที่ 1 พ.ย.นี้ เตรียมปล่อยน้ำ

“โค้ชตึก” ตอบชัด สระว่ายน้ำ กกท.เป็นไปตามทามไลน์ อุปกรณ์สั่งตรงจากต่างประเทศถึงไทยแล้วรอพร้อมประกอบและติดตั้งระบบชั้นเยี่ยมระดับโลก มั่นใจ 1 พ.ย.นี้ ปล่อยน้ำลงสระ นักกีฬาต้องลงซ้อมก่อนซีเกมส์ เผยเตรียมแมตช์ว่ายน้ำมาสเตอร์อาเซียนประเดิมระบบปลายเดือน พ.ย.
จากประเด็นที่กำลังพูดถึงอย่างมากในเรื่องของสระว่ายน้ำ กกท. ว่าจะเสร็จทันซีเกมส์หรือไม่ เนื่องจากเหลือเวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น ก็จะถึงศึกซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธ.ค.2568 ซึ่งเป็นความกังวลของบรรดาสื่อมวลชนเพราะที่ผ่านมาไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างสระว่ายน้ำเลย
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2568 “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้พาสื่อมวลชนเข้าดูความคืบหน้าการก่อสร้างสระว่ายน้ำเพื่อคลายความกังวลและสงสัยว่าจะเสร็จทันหรือไม่
โดยจากการเดินตรวจสอบความคืบหน้า ปรากฏว่า สระวอร์มได้เสร็จพร้อมใช้งานได้ ส่วนสระด้านในที่ใช้แข่งขันอยู่ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดพื้นสระในส่วนที่ติดตั้งโครงเหล็กสไลด์เพราะสระแห่งนี้สามารถปรับความยาว 50 ม. เป็น 25 ม.ได้ ส่วนที่นั่งก็ได้มีการปรับเรียบร้อยแล้วพร้อมติดตั้งเก้าอี้จำนวน 3,000 ที่นั่ง ส่วนฝั่งสระกระโดดน้ำที่ไม่ได้ใช้แข่งขันซีเกมส์ แต่ก็ใกล้เสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดส่วนพื้นสระ และแท่นกระโดด ขณะที่ห้องรับรองต่างๆ รวมถึงห้องพักนักกีฬา เหลือเพียงติดตั้งระบบไฟฟ้าเท่านั้น
นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบวันนี้ก็ยืนยันได้เลยว่าการก่อสร้าง ปรับปรุง ตกแต่ง เป็นไปตามทามไลน์ ที่ทาง กกท.กำหนดไว้ทุกอย่าง ตอนนี้อุปกรณ์ที่เราสั่งมาจากต่างประเทศก็มารอพร้อมประกอบแล้ว และที่เรามั่นใจว่าเสร็จทันซีเกมส์เพราะการก่อสร้างเป็นรูปแบบใหม่ จะใช้การปูพื้นยางแทนการติดกระเบื้อง อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์เข้ามาติดตามการก่อสร้างโดยตลอด ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าต้องเสร็จทันซีเกมส์
นายธนาวิชญ์ ยังเผยต่อว่า สระแห่งนี้จะเป็นสระที่ทันสมัยที่สุดในไทย มีการปรับขนาดจาก 50 ม.เป็น 25 ม.ได้ มี 10 ลู่ จุได้ 3,000 ที่นั่ง สามารถจัดศึกใหญ่ระดับเอเชียได้ ส่วนระดับชิงแชมป์โลกก็จะได้แต่ต้องเพิ่มที่นั่ง ขณะที่ห้องรับรอง ห้องพักนักกีฬา และ ที่นั่งของประธาน ก็เสร็จเรียบร้อย ส่วนด้านนอกสระวอร์มก็ลงน้ำแล้ว และข้างหลังก็จะทำเป็นสำนักงานสมาคม
เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำฯ ยังกล่าวอีกว่า วันที่ 1 พ.ย.นี้ ทุกอย่างต้องเรียบร้อย และนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์จะต้องเข้ามาซ้อม อีกทั้งเตรียมจัดแมตช์ว่ายน้ำมาสเตอร์อาเซียนชิงแชมป์สระสั้น (25 ม.) เพื่อเป็นการทดสอบระบบก่อนการแข่งขันซีเกมส์
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังมีความกังวลว่าหากไม่ทันทางสมาคมมีแผนสองรองรับหรือไม่ ทาง “โค้ชตึก” ได้กล่าวว่า สำหรับแผนสองนั้นก็เตรียมไว้แล้วคือ จะเอากีฬาว่ายน้ำไปแข่งที่ ม.เอแบค บางนา แล้ว จะโยกเอาระบำใต้น้ำไปแข่งที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต โดยจะขยับโปรแกรมของ โปโลน้ำออกไป เพื่อให้ระบำใต้น้ำแข่งก่อน แต่ทั้งนี้ก็ขอยืนยันว่า สระว่ายน้ำ กกท. เสร็จทันซีเกมส์แน่นอน