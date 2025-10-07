"ฟีฟ่า" เผยข้อมูล "มาเลเซีย" ปลอมแปลงเอกสาร แก้ไขสถานที่เกิดเครือญาติของ 7 นักฟุตบอล

สมาคมฟุตบอลมาเลเซีย ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ขอยื่นอุทธรณ์กรณีที่ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ลงโทษปรับเงินจากการที่พวกเขาปลอมแปลงเอกสารนักเตะโอนสัญชาติ 7 คน
โดย สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ออกมาเผยแพร่เอกสารการสอบสวนกรณีที่ มาเลเซีย ปลอมแปลงเอกสารนักเตะโอนสัญชาติ 7 คน ซึ่งมีการแอบเปลี่ยนถิ่นกำเนิดจากบ้านเกิดในอเมริกาใต้ และยุโรป มาเป็นบ้านของเครือญาติในมาเลเซีย ที่ไม่มีอยู่จริง
ก่อนหน้านี้ทาง ฟีฟ่า สั่งปรับเงินสมาคมฟุตบอลมาเลเซีย จำนวน 350,000 ฟรังสวิส หรือราว 14 ล้านบาท ขณะที่นักเตะทั้ง 7 คน ต้องจ่ายเงินค่าปรับเป็นการส่วนตัวให้กับ ฟีฟ่า คนละ 2,000 ฟรังสวิส หรือประมาณ 80,000 บาท พ่วงด้วยโทษแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอีกคนละ 12 เดือน
ฟีฟ่า มีการเผยเอกสารการสอบสวนที่พบว่า กาเบรียล เฟลิเป้, ฟาคุนโด้ การ์เซส, โรดริโก้ ฮูเลียน โอลกาโด้, อีมาโนล ฆาเบียร์ มาชูก้า, เจา ฟิเกเรโด้, จอน อีราซาบัล และ เอคตอร์ เอเวล มีการแก้ไขสถานที่เกิดของรุ่นปู่, ย่า, ตา, ยาย จากสเปน, อาร์เจนตินา, บราซิล และเนเธอร์แลนด์ มาเป็นในมาเลเซีย
ทั้งนี้ มาเลเซีย ได้ยื่นอุทธรณ์ด้วยการโต้แย้งว่าเอกสารดังกล่าวของ ฟีฟ่า ไม่ได้มีหลักฐานมาสนับสนุนได้ดีพอที่จะลงโทษ และเอาผิดพวกเขา ซึ่งทางสมาคมฯ ยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบ และคัดกรองเอกสารของนักเตะเหล่านั้นมาเป็นอย่างดี และครบถ้วน กระทำทุกอย่างด้วยความสุจริต
เรื่องดังกล่าวแดงขึ้นมาจากเกมเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก ที่ มาเลเซีย ไล่ถล่ม เวียดนาม 4-0 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งหลังจบเกมได้มีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการในการขอสัญชาติของนักเตะทั้ง 7 คน เพราะมีความน่าสงสัย
สำหรับคดีดังกล่าว ณ เวลานี้อยู่ในขั้นตอนของการยื่นอุทธรณ์จากฝั่งมาเลเซีย และอาจมีสิทธิ์ที่เรื่องจะถูกส่งไปยังศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ให้เข้ามาทำการตัดสินเลยทีเดียว