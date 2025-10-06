ชลบุรีพร้อมจัดซีเกมส์ 19 ชนิดกีฬา ผุดกิจกรรมโร้ดโชว์ปลุกกระแสจังหวัด

จังหวัดชลบุรี พร้อมรับศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จัดกีฬาหลักอย่าง ฟุตบอลทีมหญิง, ยกน้ำหนัก, กีฬาทางน้ำ ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 19 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ทุกสนามพร้อมเต็มที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมมือจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโร้ดโชว์ (Road Show) สร้างกระแสของกีฬาซีเกมส์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ โดยมี กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา เป็น 3 เมืองหลักในการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าและเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ของจังหวัดชลบุรี โดยมี นพ.มีชัย อินวู๊ด รอง ผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, ผู้บริหาร กกท. และผู้บริหารจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุม
จากนั้น ดร.ก้องศักด ยอดมณี พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจสนามกีฬาจังหวัดชลบุรี ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง ก่อนเดินทางต่อไปยังโซนเมืองชลบุรี สำรวจอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ภายในศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ใช้สำหรับกีฬาแฮนด์บอล และสำรวจสนามแข่งขันและโรงแรมที่พัก สำหรับการแข่งขันเรือใบประเภท SSL47 ที่โอเชียนมารีน่ายอช์ทคลับ นาจอมเทียน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี เปิดเผยว่า กกท. มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดชลบุรี และขอบคุณในความร่วมมือทุกด้านสำหรับการร่วมเป็นจังหวัดเจ้าภาพของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยทาง กกท. ส่วนกลาง พร้อมที่จะสนับสนุนจังหวัดชลบุรีในทุกด้าน เพื่อให้จัดการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งหลังจากนี้ กกท. จะร่วมมือกับจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโร้ดโชว์ (Road Show) เพื่อเป็นการสร้างกระแสของกีฬาซีเกมส์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เซ็นทรัล ศรีราชา วันที่ 19 ตุลาคม 2568 ต่อไป
ขณะที่ นายอำนาจ เจริญศรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีในฐานะเมืองท่องเที่ยว และจัดอีเวนต์กีฬามาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับการจัดซีเกมส์ครั้งนี้ เรามีความพร้อมทุกด้าน ทั้งสนามแข่งขันและฝึกซ้อม โรงแรมที่พัก การรักษาความปลอดภัยและการจราจร เราได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว ขอให้มั่นใจได้เลยว่าเราจะทำตามนโยบายรัฐบาลทุกด้าน และจะมีการวางแผนในการประชาสัมพันธ์การจัดซีเกมส์ครั้งนี้อย่างต่อเนื่องด้วย
สำหรับจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยจัดชิงชัย 19 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ประกอบด้วย กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำระยะไกล), บิลเลียดและสนุกเกอร์, จักรยาน (เสือภูเขา), เรือพายและเรือแคนู, ขี่ม้า, เอ็กซ์ตรีม (เจ็ตสกี), ฟลอร์บอล, ฟุตบอล (ทีมหญิง), กอล์ฟ, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ปัญจกีฬาสมัยใหม่, เรือใบ (เรือใบ, วินด์เซิร์ฟ), ยิงปืนรณยุทธ, เทคบอล, วอลเลย์บอล (ชายหาด), ยกน้ำหนัก, วู้ดบอล และไตรกีฬา (ระยอง) ส่วนกีฬาสาธิต คือ กีฬาทางอากาศ (พาราไกลดิ้ง)