“แพตตี้” ถอนตัว อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ “ปาจรีย์” ร่วมทีมแทน

ปาจรีย์ อนันต์นฤการ จะลงสู้ศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการ “ฮันฮวา ไลฟ์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ 2025” ที่เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคมนี้ หลังจากที่ แพตตี้ ธวัชธนกิจ ถอนตัวจากการแข่งขัน เช่นเดียวกับ เนลลี คอร์ด้า ที่ถอนตัวจากทีมสหรัฐอเมริกา โดยมี เยลีมี โนห์ ร่วมทีมแทน
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกอล์ฟทีมหญิงรายการ “ฮันฮวา ไลฟ์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ 2025” ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นของทีมประเทศไทยและทีมสหรัฐอเมริกา โดย แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ ถอนตัวจากการแข่งขัน และได้ ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เข้าร่วมทีมแทน ขณะที่เนลลี คอร์ด้า ถอนตัวจากทีมสหรัฐอเมริกา เนื่องจากอาการบาดเจ็บ และมี เยลีมี โนห์ เข้าร่วมทีมแทน
ทั้งนี้ ทีมประเทศไทย ในฐานะแชมป์ปี 2023 ประกอบด้วยผู้เล่น 4 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก, เม-เอรียา จุฑานุกาล, พราว-ชเนตตี วรรณแสน และเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ โดยปาจรีย์ เผยความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่า “รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มีโอกาสมาเล่น อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ ในปีนี้ เป็นปีแรกที่เมียวได้มีโอกาสร่วมเล่นในทีมประเทศไทย ฝากเชียร์และติดตามพวกเราด้วย”
สำหรับการแข่งขันกอล์ฟทีมหญิงรายการ ฮันฮวา ไลฟ์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ 2025 จะจัดขึ้นที่สนาม นิวโคเรีย คันทรีคลับ ในเมืองโกยาง จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคมนี้ โดยมีตัวแทน 7 ทีมชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, สวีเดน และไทย (แชมป์ปี 2023) ร่วมด้วย 1 ทีมเวิลด์ รวมทั้งสิ้น 8 ทีม