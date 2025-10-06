"รัสเซลล์" คว้าแชมป์สิงคโปร์ กรังปรีซ์ "แม็คลาเรน" ซิวแชมป์ผู้สร้าง

จอร์จ รัสเซลล์ นักซิ่ง เมอร์เซเดส คว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน รายการ สิงคโปร์ กรัง ปรีซ์ ที่สนามมารินา เบย์ วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม ตามด้วยอันดับ 2 แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน และอันดับ 3 แลนโด นอร์ริส ขณะที่ แม็คลาเรน การันตีแชมป์โลกประเภทผู้่สร้าง
ออสการ์ ปิแอสตรี นักขับชาวออสเตรเลีย เข้าเส้นชัยอันดับ 4 ยังคงขึ้นนำคะแนนสะสม แต่ถูก นอร์ริส เพื่อนร่วมทีมแม็คลาเรน ลดช่องว่างเหลือ 22 แต้ม
คะแนนรวม 27 แต้มของ ปิแอสตรี และ นอร์ริส เกินพอสำหรับ แม็คลาเรน ทาบสถิติ เรด บูลล์ ฤดูกาล 2023 โดยครองแชมป์ประเภทผู้สร้างก่อนจบฤดูกาล 6 เรซ
แม็คลาเรน คว้าแชมป์สมัยที่ 2 ติดต่อกัน รวม 10 สมัยนับตั้งแต่ก่อตั้งทีม ท่ามกลางดราม่า 2 นักแข่งเบียดกันรอบแรก ทำให้ นอร์ริส ขึ้นนำ ปิแอสตรี
รัสเซลล์ เจ้าของโพล โพซิชัน ฉลองแชมป์การประลองความเร็วแบบไนท์ เรซ (กลางคืน) ครั้งแรก โดยกล่าวว่าเป็นการชดเชยอุบัติเหตุรอบสุดท้ายขณะกำลังลุ้นแชมป์สนามเมื่อ 2 ปีก่อน
นักขับชาวสหราชอาณาจักร กล่าว "มันน่าอัศจรรย์มาก โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งเป็นการพลาดโอกาส แต่วันนี้เราชดเชยเหตุการณ์นั้นได้"
"เราไม่รู้จริงๆ ว่าผลงานแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่น่ายินดีอย่างยิ่ง ผมหมายถึงการแข่งขัน 1 ชั่วโมง 45 นาที ที่ประเทศสิงคโปร์ ท่ามกลางอากาศร้อนชื้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย"
"แต่การทิ้งห่าง 10 วินาที แค่ 20 รอบ มันยอดเยี่ยมมาก และจากจุดนั้นมันคือการคว้าแชมป์กลับบ้าน"
ด้าน อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักขับหนึ่งเดียวของไทย สังกัด วิลเลียมส์ จบเรซอันดับ 14 คะแนนสะสมยังหยุดนิ่งที่ 70 แต้ม อยู่อันดับ 8 ของตาราง
เรซที่ 19 จะย้ายมาแข่งขันกันต่อ รายการ ยูเอส กรังปรีซ์ ที่สนามเซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ เมืองออสติน รัฐเท็กซัส วันที่ 17-19 ตุลาคม