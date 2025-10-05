“เมียร์” คว้าท็อป 5 “มารินี” ตามติดคว้าที่ 6 "สมเกียรติ-ซาร์โก" ไม่จบ สปรินต์เรซ "มันดาลิกา"

“โจอัน เมียร์” ยอดนักบิดสแปนิชจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี โชว์ฟอร์มดุไล่แซงจากกริดที่ 12 บิดคว้าท็อป 5 ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 18 อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์ในรอบ “สปรินต์เรซ” หลังดวลกันอย่างสุดมันส์เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่สนาม เปอร์ตามิน่า มันดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย
เกมเรซนี้ชิงชัยทั้งสิ้น 12 รอบสนาม ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและลมแรงที่ มันดาลิกา โดยผลปรากฏว่า “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 ที่เริ่มเกมจากกริดที่ 12 ไล่แซงคู่แข่งอย่างดุดันขึ้นมาคว้าอันดับ 5 ตามหลังผู้ชนะ 8.759 วินาที โดยมี “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ทีมเมทชาวอิตาเลียนเป็นอันดับ 6 ตามหลัง 9.621 วินาที เก็บแต้มจากการแข่งขัน สปรินต์เรซ ได้ทั้งคู่
ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ รวมถึงทีมเมทชาวฝรั่งเศสอย่าง “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 พลาดล้มออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย
ทั้งนี้ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของศึก อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV