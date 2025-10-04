เอสเจเอ็ม มอบประสบการณ์พิเศษรับ “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น”

เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. หรือ SJM ผู้สนับสนุนหลักกอล์ฟรายการ มาเก๊า โอเพ่น ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม จัดแพคเกจพิเศษต้อนรับการแข่งขัน เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ กับการเข้าร่วมแข่งขันรอบโปรแอม หรือรับชมทัศนียภาพจาก Lisboa Lounge แบบส่วนตัว พร้อมประสบการณ์กอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพแบบใกล้ชิดกับนักกอล์ฟระดับแนวหน้า โดยเปิดให้จองถึงวันที่ 12 ตุลาคมนี้
แพคเกจประสบการณ์ออกรอบโปรแอม
ระยะเวลาการจอง: ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2568
ระยะเวลาเข้าพัก: 14 – 19 ตุลาคม 2568
รายละเอียดแพคเกจ:
• ห้องพัก Deluxe Suite 1 คืน ที่โรงแรม Grand Lisboa Palace Macau
• อาหารเช้าในห้องพักทุกวัน หรืออาหารเช้าที่ The Grand Buffet สำหรับสองท่าน
• สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโปรแอม 1 รอบ (สำหรับผู้เข้าพัก 1 ท่าน พร้อมแขกอีก 1 ท่าน)
• สิทธิ์เข้าใช้บริการภายในสนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ สำหรับสองท่านในวันโปรแอม
• บริการรถลีมูซีนรับส่งระหว่างสนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ และโรงแรม รวมถึงจุดผ่านแดนมาเก๊าและโรงแรม
• บัตรกำนัลรับประทานอาหารมูลค่า 2,000 ปาตากามาเก๊า ที่ร้านอาหารของ SJM ที่ร่วมรายการ
• สิ่งอำนวยความสะดวกต้อนรับสุดหรู
• บัตรเข้าชมนิทรรศการ Picasso: Beauty and Drama สองใบ
ราคา: 21,888 ปาตากามาเก๊า++ ต่อคืน
• ขยายเวลาเข้าพัก: 5,700 ปาตากามาเก๊า++ ต่อคืน (รวมบริการรถลีมูซีนและสิทธิ์เข้าใช้ Lisboa Lounge)
แพคเกจประสบการณ์ Lisboa Lounge
ระยะเวลาการจอง: ถึง 12 ตุลาคม 2568
ระยะเวลาเข้าพัก: 15 – 19 ตุลาคม 2568
รายละเอียดแพคเกจ:
• ห้องพักห้องจูเนียร์สวีท 1 คืน ที่โรงแรม Grand Lisboa Palace Macau
• อาหารเช้าในห้องพักทุกวัน ณ ห้องอาหาร The Grand Buffet หรือ Lisboa Lounge สำหรับ 2 ท่าน
• สิทธิ์เข้าใช้ห้องสวีท VIP Lisboa Lounge สำหรับ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• บริการรถลีมูซีนรับส่งระหว่างสนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ และโรงแรมทุกวัน
• บัตรกำนัลรับประทานอาหารมูลค่า 1,000 ปาตากามาเก๊า ที่ร้านอาหารของ SJM ที่ร่วมรายการ
• สิ่งอำนวยความสะดวกต้อนรับ
• บัตรเข้าชมนิทรรศการ Picasso: Beauty and Drama สองใบ
ราคา: 8,888++ ปาตากามาเก๊าต่อคืน
ขยายเวลาเข้าพัก: 4,900++ ปาตากามาเก๊าต่อคืน
รายละเอียดเพิ่มเติมและจองแพคเกจ โทร +853 8881 8000 หรือเว็บไซต์ https://www.grandlisboapalace.com/en/offers/sjm-macao-open-2025-packages