ฟีฟาคลอด "ทริออนดา" ลูกฟุตบอล AI ฟาดแข้งเวิลด์ คัพ 2026

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) เผยโฉมลูกฟุตบอลสำหรับการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 เรียบร้อยแล้ว ทำงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ลูกฟุตบอลแบรนด์อาดิดาส "ทริออนดา (Trionda)" ซึ่งหมายความว่า "คลื่น 3 ลูก" วางจำหน่ายราคา 119 ปอนด์ (ประมาณ 5,200 บาท) และออกแบบเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประจำแมตช์เช่นเดียวกับนักเตะ ด้วยเทคโนโลยีภายในแจ้งผลการตัดสินล้ำหน้า
ลวดลายบนลูกฟุตบอล สีขาว, แดง, น้ำเงิน และ เขียว ตามสัญลักษณ์ของชาติเจ้าภาพ สหรัฐอเมริกา (ดวงดาวน้ำเงิน), แคนาดา (ใบเมเปิลสีแดง) และ เม็กซิโก (อินทรีสีเขียว) คล้ายลูกฟุตบอล "บราซูกา" เมื่อปี 2014
แซม แฮนดี ผู้จัดการทั่วไปแผนก อาดิดาส ฟุตบอล กล่าว "มันเป็นลูกฟุตบอลที่น่าเล่นมากสุดเมื่อเห็นด้วยตาเท่าที่เราเคยสร้างขึ้น เป็นงานฝีมือชิ้นหนึ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ซึ่งทำให้คุณต้องการเป็นเจ้าของ, ชื่นชม และเหนือสิ่งอื่นใด อยากเล่นกับลูกฟุตบอลลูกนี้"
ภายในลูกฟุตบอลติดตั้งชิป ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของ อาดิดาส "Connected Ball Technology" เพื่อถ่ายโอนข้อมูลสู่ระบบวิดีโอช่วยตัดสิน (VAR)
เมื่อทำงานร่วมกับข้อมูลระบุตำแหน่งผู้เล่น และความช่วยเหลือของ AI ลูกฟุตบอลลูกนี้สามารถช่วยให้กรรมการตัดสินจังหวะล้ำหน้า และแฮนด์บอลรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยติดตามการสัมผัสบอลของผู้เล่นแต่ละคน