“ปวิธ” แซงนำรอบสอง จาการ์ต้า อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ที่อินโดนีเซีย

ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ หวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 65 แซงขึ้นมานำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 129 หลังจบรอบสองกอล์ฟ “จาการ์ต้า อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามดาไม อินดาห์ กอล์ฟ พาร์ 70 ในกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี สตีฟ ลิวตัน โปรชาวอังกฤษ และกากันจีต บูลลาร์ จากอินเดีย ตามหนึ่งสโตรค
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ รายการที่ 5 ของฤดูกาล รายการ “จาการ์ต้า อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคมนี้ ที่สนามดาไม อินดาห์ กอล์ฟ ระยะ 7,124 หลา พาร์ 70 ในกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 12 ล้านบาท
ผ่านครึ่งทางของการแข่งขันปรากฎว่า โปรไช้-ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ วัย 36 ปี ดีกรีแชมป์ซาบาห์ มาสเตอร์ส 2019 คืนฟอร์มหวดอีก 5 อันเดอร์พาร์ 65 จากการทำ 7 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ รวมสองวันมี 11 อันเดอร์พาร์ 129 ขยับจากอันดับสองร่วมขึ้นมานำเดี่ยว โดยมี สตีฟ ลิวตัน แชมป์อินโดนีเซีย โอเพ่น ปีที่แล้ว จากอังกฤษ ที่ตีเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 64 และ กากันจีต บูลลาร์ จอมเก๋าชาวอินเดีย ที่เก็บได้ 5 อันเดอร์พาร์ 65 ตามมาที่อันดับสองร่วมด้วยสกอร์ไล่หลังสโตรคเดียวที่คนละ 10 อันเดอร์พาร์ 130
ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ซึ่งกำลังคืนฟอร์มหลังมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หลัง เผยหลังขึ้นนำรอบสองว่า “ผมมีอาการเจ็บหลังตอนเล่นจบรอบสองในรายการชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น ที่เกาหลีใต้เมื่อเดือนสิงหาคม จนต้องถอนตัว เพราะอยากรักษาหลังไว้ ผมเลยกลับไทยไปหานักกายภาพบำบัด และอาการดีขึ้นในสองรายการที่ผ่านมาที่ไต้หวัน มาสัปดาห์นี้สภาพร่างกายเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้ว ส่วนเกมวันนี้ก็เล่นเหมือนเมื่อวานเลย ตอนที่พัตต์ลูกแรกลง ทำให้รู้สึกดี แล้วก็พัตต์ต่อได้เรื่อยๆ”
ขณะที่ โปรเป้ง-ธนภัทร พิชัยกุล ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวด 8 อันเดอร์พาร์ 62 จากการทำ 9 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว พุ่งจากอันดับ 66 ร่วมมารั้งที่ 4 ด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 131 โดยมี สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ผู้นำรอบแรก, อติรุจ วินัยเจริญชัย และ ฉ่างไท้ สุดโสม ตามมาในกลุ่มอันดับ 6 ร่วมด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 133
ส่วนนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่นทำสกอร์ดังนี้ นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ (67) สาริศ สุวรรณรัตน์ (65) และ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (69) สกอร์รวมคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 134 อยู่อันดับ 12 ร่วม, อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ (69) และ ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (69) สกอร์รวมเท่ากัน 5 อันเดอร์พาร์ 135 อันดับ 22 ร่วม, ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (69), สดมภ์ แก้วกาญจนา (69) และ พรหม มีสวัสดิ์ (68) สกอร์รวมคนละ 4 อันเดอร์พาร์ 136 อันดับ 32 ร่วม โปรฟลุ้ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ ที่จะไปป้องกันแชมป์ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น กลางเดือนนี้ ตามมาที่สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 137