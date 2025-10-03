AIS PLAY จับมือ NBA ยิงสดศึกบาสระดับโลก ฤดูกาล 2025-26 ทุกแมตช์สำคัญ เริ่มต้นเดือนละ 249 บาท

AIS PLAY ตอกย้ำจุดยืนการเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและกีฬาอันดับ 1 ของไทย มอบประสบการณ์รับชมการแข่งขัน NBA แบบจัดเต็ม เปิดให้บริการแพ็กเกจ “NBA 2025-26” ราคาเริ่มต้นเพียง 249 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT) ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักกีฬาและคอสตรีมมิ่ง ให้สามารถรับชมศึกบาสระดับโลก พร้อมด้วยความบันเทิงระดับพรีเมียมในราคาสุดคุ้ม ด้วยการรวมสิทธิ์การถ่ายทอดสดจากทั้ง NBA และ Prime Video เข้ากับสิทธิ์การถ่ายทอดสดโดยตรงของ AIS PLAY ไว้ในแพ็กเกจเดียว ให้ลูกค้า AIS และแฟนบาสเกตบอลได้ชมทุกแมตช์สำคัญ มากกว่า 290 แมตช์พร้อมบรรยายไทยเต็มอรรถรส ตั้งแต่ฤดูกาลปกติ เพลย์ออฟ All-Star Weekend ไปจนถึง NBA Finals โดยฤดูกาล NBA 2025-26 มีกำหนดเปิดฉากในวันพุธที่ 22ตุลาคม 2568 (ตามเวลาไทย)
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า “ที่ผ่านมา AIS เดินหน้ายกระดับ AIS PLAY ให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความบันเทิงครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนเครือข่ายที่ดีที่สุด ด้วยการคัดสรรคอนเทนต์คุณภาพจากทั่วโลก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงและกีฬาอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าการนำคอนเทนต์ระดับโลกอย่าง NBA เข้ามาเสริมทัพในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้น พร้อมยกระดับประสบการณ์การรับชมให้แฟนบาสเกตบอลได้สัมผัสทุกแมตช์สำคัญผ่าน AIS PLAY ควบคู่กับสิทธิ์การรับชม NBA และความบันเทิงระดับโลกจาก Prime Video เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์แฟนกีฬายุคใหม่ให้สนุก ตื่นเต้น เข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา และยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันและยกระดับวงการบาสเกตบอลในประเทศไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”
พิเศษ! ลูกค้าเอไอเอสรับสิทธิ์ชมฟรีถ่ายทอดสด NBA Pre-Season ในวันที่ 4, 6, 10,12 และ 16 ตุลาคม 2568 อุ่นเครื่องความมันส์ก่อนเปิดศึกฤดูกาลที่ AIS PLAY และสำหรับแฟนบาสเกตบอลที่ต้องการรับชมความมันส์แบบจัดเต็ม ทุกแมตช์สำคัญตลอดฤดูกาล สามารถเลือกสมัครแพ็กเกจใหม่ในราคาสุดคุ้มประกอบด้วย
- แพ็กเกจ NBA 2025-26 รายเดือน ราคา 249 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT) ดูสดทุกแมตช์สำคัญ ทั้งฤดูกาลปกติ รอบเพลย์ออฟ และอีเวนต์พิเศษ All-Star Weekend ผ่าน AIS PLAY แพ็กเกจนี้ยังมาพร้อม Prime Video ให้คุณเข้าถึงความบันเทิงระดับโลก พร้อมชมการแข่งขันในฤดูกาลปกติ และแมตช์ใหญ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึง Emirates NBA Cup, Play-In Tournament และ NBA Finals สมัครกด *678*23# โทรออก (รับชมได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569)
- แพ็กเกจ PLAY SPORTS ราคา 599 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT) รับชมช่องพรีเมียมและรายการกีฬาระดับโลก รวมถึงการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ที่ทุกคนรอคอย ไม่ว่าจะเป็น พรีเมียร์ลีก, NFL และ NBA ผ่าน AIS PLAY พร้อมเต็มอิ่มกับคอนเทนต์จาก Prime Video และ Monomax สมัครกด *678*88# โทรออก (เปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป)
- แพ็กเกจ PLAY ULTIMATE+SPORTS รายเดือนราคา 1,499 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน หลังจากนั้นค่าบริการ 1,799 บาท (ไม่รวม VAT) รวมที่สุดของความบันเทิงและกีฬาครบจบในแพ็กเกจเดียวจัดเต็มช่องพรีเมียมระดับโลกและคอนเทนต์ รวมถึงรายการกีฬาชั้นนำอย่าง พรีเมียร์ลีก, NFL และ NBA ที่สามารถรับชมได้บน AIS PLAY และความบันเทิงจากสตรีมมิงแพลตฟอร์มชั้นนำ ทั้ง, Netflix, HBO Max, Disney+ Hotstar, Prime Video, iQIYI, Viu, WeTV, AIS KARAOKE, Monomax และ oneD สมัครกด *678*1# โทรออก
สมัครได้ทั้งลูกค้ามือถือระบบรายเดือน, เติมเงิน และลูกค้าเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE3 รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน AIS PLAY ทั้งทางสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือสมาร์ตทีวี บนเครือข่ายที่ดีที่สุด ตอกย้ำบทบาทผู้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงครบวงจรของไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Link https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play