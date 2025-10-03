สมาคมกีฬามวยอาชีพฯ เดินหน้าจัด “MUAYTHAI Power for All in Malaysia” ต่อยอด Soft Power ไทยสู่เวทีโลก

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เดินหน้าสานต่อยุทธศาสตร์ Soft Power ของชาติ จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทย “MUAYTHAI Power for All in Malaysia” ระหว่างวันที่ 25–30 กันยายน 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยในเวทีนานาชาติ ยกระดับการรับรู้ในวงกว้าง ตอกย้ำมวยไทยในฐานะมรดกภูมิปัญญาของชาติ และผลักดันสู่การบรรจุเป็นชนิดกีฬาสากลในมหกรรมโอลิมปิกในอนาคต
ทั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการผลักดัน Soft Power Industry โดยเฉพาะ “มวยไทย” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม การเผยแพร่ในต่างประเทศจึงเป็นกลไกสำคัญในการขยายความนิยมสู่ระดับนานาชาติ
งานนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากชาวมาเลเซีย ทั้งนักกีฬาเยาวชน นักเรียน และผู้สนใจกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการจัดงาน สะท้อนถึงเสน่ห์ของมวยไทยที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้หลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนคุณค่ามวยไทยทั้งด้านกีฬาและวัฒนธรรม อาทิ
- การแสดงไหว้ครูมวยไทย (Wai Khru Performance) ถ่ายทอดศิลปะมวยไทยในเชิงพิธีกรรม
- Muaythai Workshop สอนการพันมือ ท่าพื้นฐาน และการไหว้ครู ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสเสน่ห์มวยไทยอย่างใกล้ชิด
- Coach & Referee Seminar ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการแข่งขันตามมาตรฐานสากล (IOC Standard)
- Academic Talk & Panel Discussion หัวข้อ “Muaythai as Cultural Heritage & Soft Power” โดยผู้เชี่ยวชาญจากไทยและมาเลเซีย
นอกจากการสร้างประสบการณ์ตรงให้ชาวมาเลเซียแล้ว โครงการนี้ยังถือเป็นเวทีสร้างความเข้าใจและการยอมรับต่อมวยไทยในระดับผู้บริหารองค์กรกีฬาเอเชีย และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เพื่อขับเคลื่อนมวยไทยให้ก้าวสู่การบรรจุเป็นชนิดกีฬาสากลในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ขณะเดียวกันยังเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทย–มาเลเซียในการพัฒนามวยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “มวยไทยไม่ใช่เพียงกีฬา แต่เป็น Soft Power ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และมิตรภาพระหว่างประเทศ เรามุ่งมั่นใช้โครงการครั้งนี้เป็นพลังในการเผยแพร่คุณค่ามวยไทย และต่อยอดให้กลายเป็นกีฬาระดับโอลิมปิกในอนาคต การจัดโครงการ ‘MUAYTHAI Power for All in Malaysia’ จึงเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงพลังของมวยไทยในฐานะ Soft Power ของชาติ ที่ไม่เพียงเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก แต่ยังสร้างรายได้ ความร่วมมือ และชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระยะยาว” นายสมชาติฯ กล่าวทิ้งท้าย